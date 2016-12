Gallardo: ''No pensé nada todavía''

Google Plus

Gallardo y su continuidad en River, todo un dilema (Foto: Olé)

River tuvo el mejor cierre de año posible tras ganarle por 2-1 como visitante a Olimpo de Bahía Blanca en lo que fue el ùltimo encuentro del domingo de la decimocuarta fecha del Campeonato Argentino 2016/17.

Tras la victoria, el técnico Marcelo Gallardo dialogó con la prensa y se refirió a los rumores que hablaban sobre su futuro en el club Millonario: "La verdad que me arrepiento de haber hecho un comentario natural, por todo lo que generó. Todo el mundo hace conjeturas y todo el mundo opina. Dije que era un momento para reflexionar después de dos años de mucha intensidad. Como todo, uno hace un balance en el año, creo que a todos nos pasa. Para uno que comanda un grupo de jugadores y de gente que está preparada para la exigencia de un año de trabajo es bueno hacer un análisis sobre lo que se hizo bien o mal. Yo di una respuesta que me parecía natural, pero parece que a veces siento que tengo que medir todo lo que digo o hago para que no se genere todo esto".

"Lamento que tengan esa necesidad, pero no pensé nada todavía. Nunca dije que me iba. Me parece normal tener dos o tres días para poder pensar y reflexionar sobre eso. Hablé con Rodolfo y Enzo. Necesito un par de horas de descanso. Ni abrí ni cerré ninguna puerta, lo único que dije que iba a hacer es un balance. Después de que piense y reflexione, se lo comunicaré a ellos para ver cómo seguimos", expresó sobre la decisión que tomará en los próximos días.

Por otra parte, dio su visión sobre la dinámica en la que se ve envuelto el fútbol argentino: "Es muy exigente, desde lo pasional estamos muy desequilibrados, sobre todo cuando estamos en situaciones de mucha exigencia como estar en un club como River. Eso hace que, simplemente, uno viva con muchísima intensidad, genera mucho desgaste. Es una profesión que adoro, que me apasiona y sé cuáles son las reglas del fútbol argentino''.

Luego, se expidió sobre lo que sucedió en el cotejo contra el conjunto bahiense: "No era fácil jugar el partido de hoy, hacía pocos días que veníamos de jugar un partido decisivo para nosotros. Estuvimos bastante bien, mejor de lo que esperaba. Sacamos un partido adelante bastante bueno".

"Estoy sumamente feliz de que River vuelva a estar en una competencia internacional. Quiero que los hinchas sepan que les agradezco el cariño que recibo día a día", cerró Gallardo en referencia a la obtención de la Copa Argentina y al afecto que recibe por parte de los hinchas.