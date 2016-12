La pretemporada de River

River jugó amistosos en el invierno en Orlando (Foto: Misiones Online).

Se acercan las Fiestas de fin de año. Momento en el cual, los jugadores y cuerpo técnico y dirigentes se toman un receso para pasar con sus familias y disfrutar de sus vacaciones, luego de un año muy intenso que culminó con dos copas más para la vitrina, la Recopa Sudamericana y la Copa Argentina. Sin dudas, un fin de año feliz para el mundo River, más aún sabiendo que Marcelo Gallardo se va a quedar" .

No obstante, no hay mucho tiempo de descanso, porque los jugadores, en exactamente 15 días, retomarán el trabajo en el River Camp, el 5 de enero. Se evndrá otra año cargadísimo, con la segunda mitad del Torneo de la Independencia (quedan 16 fechas), la Supercopa Argentina (ante Lanús, que no clasifica a ningún torneo pero es un una estrella oficial) y el plato fuerte, la Copa Libertadores, que disputará de febrero a noviembre. Por lo tanto, será vital que el plantel se arme bien física y futbolísticamente, y obviamente, llegada de refuerzos.

El itinerario de verano comenzará el 12 de enero, cuando River se presente para duisputar el torneo internacional amistoso denominado Florida Cup, que se desarrollará en la ciudad de Tampa y su debut será contra Millonarios de Colombia. Tiene la posibilidad de disputar tres partidos, en caso de resultados positivos. Recordemos que por tercera vez en menos de tres años que River diagrama una petemporada en Estados Unidos: en el invierno 2014, en el arranque de la era Gallardo, fue en Miami; el último receso invernal, en este año, se disputó en Orlando (con los amistosos contra América de Cali, Motagua y Sevilla) y la del año próximo.

La vuelta al país será para la tercera semana del primer mes del año, para disputar la Copa Ciudad de Mar del Plata, ante Aldosivi, el miércoles 25. Para cerrar, el Superclásico, único del verano, también en La Feliz. Tiene fecha para el 29 de enero el encuentro contra Boca.

Hoy se realizará el sorteo de la Copa Libertadores, para determinar cuándo debutará el Millonario. Por ahora, el primer partido oficial de La Banda será el domingo 5 de febrero, contra Unión en el Monumental, por la fecha 15 del torneo.