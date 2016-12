La Revelación: Driussi, de prescindible a indiscutido

Google Plus

Driussi festejando uno de los tantos goles que convirtió en el semestre. (foto: alentado.com)

Sebastian Driussi comenzó un año complicado con River, al menos en lo personal donde no tuvo posibilidad alguna de afianzarse dentro del equipo titular, lo cual lo llevo a ir al banco de suplentes en reiteradas ocasiones e inclusive quedar fuera de los concentrados.

Tan es así, que en apenas nueve partidos disputados durante el primer semestre no pudo marcar ningún gol. Una de las fallas que le impidió jugar como tal vez el hubiese querido fue ponerlo en una posición en la cual no se siente cómodo que es la de volante derecho, cuando por lo visto en este semestre no hay dudas de que su posición real es la de delantero.

Sin dudas, lo justifica la cantidad de goles marcados esta temporada. 10 en 14 partidos en el torneo con un promedio de 0,59. Sus victimas fueron Independiente Banfield, Defensa y Justicia (x2), Vélez (x2), Patronato, Arsenal, Huracán, Boca y Olimpo. Salvo ante Patronato siempre que Driussi convirtió, River no perdió. Y sumando todo el semestre, también marcó un gol en la Recopa (ante Santa Fe de Colombia) y dos en la Copa Argentina (Unión y Gimnasia).

Junto con Lucas Alario su compañero en la delantera "millonaria" anotaron 27 de los 39 goles marcados por River en los 22 partidos que el conjunto de Gallardo disputó en el semestre.

En el anterior mercado de pases la dirigencia de River tuvo la prioridad de ceder a Driussi, teniendo en cuenta de que al ser un juvenil con buena técnica en algunos partidos permite que clubes deEuropa se fijen en él y dejen un buen dinero por el jugador, o lo más factible, el préstamo a un equipo del mercado local (caso Gio Simeone a Banfield), pero Marcelo Gallardo deposito su confianza en él y pidió por favor que se quedara. Esa confianza valió que Driussi sea una de las figuras de un River que cerró el año con la obtención de dos títulos y la clasificación a la Copa Libertadores del año próximo.

Ahora, la incógnita pasa por si el joven de 20 años seguirá en River o será vendido al fútbol del viejo continente. Su cláusula vale 15 millones de euros.

