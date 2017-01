D'Onofrio: "Gallardo es el mejor técnico de la historia, por que es supercompleto"

Google Plus

D'Onofrio elogió al Muñeco Gallardo y confía en el plantel que tiene River. Foto: La Página Millonaria.

Empezó un nuevo año, en el que River se plantea como gran objetivo volver a consagrarse campeon de la Copa Libertadores de América. Desde que Marcelo Gallardo es el entrenador del club en el año 2014, el Millonario logró clasificarse por tercera vez consecutiva al torneo más importante de clubes de latinoamérica. En una entrevista que el presidente de la institución, Rodolfo D'Onofrio, le brindó al Diario Olé, contó la importancia que tiene el Muñeco en su cargo: "Gallardo es un revolucionario y un trabajador absoluto, porque hizo muchas cosas como el predio de Ezeiza, está pendiente de todo el fútbol juvenil. Más allá que gane o no la Libertadores, considero que Gallardo es el mejor técnico de la historia, por que es supercompleto", aseguró.

Luego, el mandamás de River volvió a elogiar al Muñeco: "Cuando pensó en irse me generó tristeza, porque consideró que perdíamos al mejor entrenador de la historia del club. No tenía un plan b, pero por fortuna decidió quedarse", confesó. También dijo que le preocupa la locura que genera el fútbol argentino, por que agota tanto a futbolistas como entrenadores.

Además, D'Onofrio se refirió a las situaciones contractuales de los delanteros Lucas Alario y Sebastián Driussi: "Ellos se quieren quedar en el club, y quién quiera llevarselos debería pagar la cláusula de salida, porque River no los piensa vender. Ambos tienen muy buenos contratos con una prima altísima para el fútbol argentino y si ganan la Copa Libertadores van a ganar premios muy importantes", manifestó.

"No teníamos Plan B. Por fortuna (Gallardo) decidió quedarse"

Posteriormente, dijo que todavía no llegó ninguna propuesta económica de China para llevrse al volante, Leonardo Ponzio, y depositó toda su confianza en el actual plantel de River: "Tenemos jugadores para competir perfectamente. Una vez he hablado con Gallardo sobre el tema y coincidimos que en el fútbol local no hay mejores futbolistas que los que hay en River. Aún así, el que decide es el entrenador y el nos dirá si considera que con el plantel que tenemos alcanza o tendremos que ir a buscar algún refuerzo", aclaró.

Después, el presidente de la Banda habló sobre las posiblles repatriaciones de jugadores que se podrían hacer en el club como lo son las de Javier Mascherano, Falcao, Gonzalo Higuaín, y Ariel Rojas: "El futbolista que quiera volver a River debe llamarnos por teléfono manifestandonós su deseo de volver, como hicieron D'Alessandro y Saviola y no como hizo Rojas que solo lo manifestó en los medios de comunicación. Las puertas del club están abiertas para todos los ídolos de la institución, pero la decisión final la tienen Enzo Francescoli (secretario técnico) y Marcelo Gallardo", sentenció.