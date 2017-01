Alarma lateral

Poco sirve pensar en el ayer, cuando los laterales estaban bien cubiertos: Gabriel Mercado por la derecha y Leonel Vangioni por izquierda. Los pistones. Ambos aportaban marca, desborde, llegada al área rival, sacrificio y fueron partícipes de la temporada dorada 2014/15. Incluso Ramiro Funes Mori y Emanuel Mammana, centrales naturales, cuando se los necesitaba por la banda, respondían bien. No obstante, ninguno está ahora y si bien River consiguió dos títulos, Marcelo Gallardo tuvo bastantes problemas para cubrir la zona del 4 y del 3.

El lateral por derecha llegado en el invierno pasado fue el paraguayo Jorge Moreira, desde Libertad. Jugador que forma parte de la Albirroja, y que venía a cubrir la vacante de Mercado. En los primeros partidos del semestre anterior, tuvo un rendimiento superlativo en la zona derecha, asociándose con Andrés D´Alessandro y hasta animándose al arco rival. Tuvo vaivenes, pero siempre fue titular, y en algunas ocasiones, Gallardo lo puso en el sector izquierdo. Lleva 21 partidos jugados (sólo faltó ante Independiente) y dos asistencias (a Driussi vs Banfield y a Alario vs Boca, en el torneo actual). Si él no está disponible, el Muñeco no dispone de otro lateral en ése sector, a menos que utilice a Camilo Mayada, un 8 "polifuncional". Lo bueno para el DT es que nunca se lesionó, y aguantó el trajín de la mitad de año, combinando con su selección.

Del otro lado, el ideal es Milton Casco, quien llegó resistido a mediados de 2015, pero tras la salida de Vangioni, se afianzó y lo estimuló el hecho de saber que es el único 3 con experiencia del plantel. El ex Newell´s venía jugando siempre, hasta su lesión en el talón de aquiles que lo marginó los últimos dos eses de 2016. Esto le dio la gran chance de mostrarse al joven Luis Olivera, que con un puñado de minutos en Primera, le tocaba ser el titular en momentos clave en el torneo y la Copa Argentina. Con errores típicos delos que recién comienzan en la elite, el que fuera jugador de la Selección Sub 17 aprobó las últimas pruebas y se apunta a ser el recambio de Casco, quien lleva 39 PJ y un gol en La Banda.

En pocas palabras, considerando la gran cantidad de partidos en el semestre que se avecina (serán mínimo 23, contando los largos viajes coperos), refoxar con un lateral con credenciales no parece ser una mala idea. Caso contrario, aguardar para que nos titulares no se lesiones, o utiliza centrales o volantes para cubre las bandas defensivas.