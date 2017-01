Maidana: “Es un club especial para mí. Estoy agradecido porque todavíame siguen dando la posibilidad”

Maidana lleva 214 partidos en River Plate y ganó 9 títulos. Desde que llegó en 2010, es una pieza esencial del equipo. Foto: La Rioja Es De River

"Me sentí cómodo desde el primer partido. Me pude adaptar de a poco, en cada partido, en cada entrenamiento mostré el respeto por esta camiseta y eso la gente lo fue valorando. Hoy me lo reconocen y soy un agradecido con todo el mundo River", aseguró el central en entrevista con el Sitio Oficial de River Plate.

En 2010 llegaba Joni a River, con un paso previo por la vereda de enfrente. Alguien que jugó en Boca siempre es recibido con dudas. Hoy, después de más de 200 partidos defendiendo con alma y vida “La Banda”, Maidana es de los jugadores más queridos del plantel y él lo sabe: "Es un club especial para mí. Mantenerse tanto en un club que exige constantemente es difícil, pero estoy agradecido porque todavía me siguen dando la posibilidad. Cada entrenador que tuve me dio la chance de hacerlo y hoy Marcelo también me brinda ese respaldo".

¿Por qué, a pesar de sus grandes rendimientos, nunca se fue de River?: "Estoy cómodo acá, me trataron muy bien y está ese respeto de que si el club quiere y al club le sirve lo que llega, se dará. Algunos ofrecimientos no convencían a las dos partes. No me desespera irme, uno vive el día a día, no sé qué puede pasar mañana. Pero en ese momento no se dio y seguimos acá todavía".

Junto a Leonardo Ponzio, son los únicos jugadores que jugaron con River en la B Nacional. Maidana recordó ese momento: "Son cosas que tiene el fútbol. Si bien se viven cosas muy lindas, también está el aspecto negativo. Me tocó vivir algo muy difícil acá en el club, no se hicieron las cosas de la mejor manera, tanto jugadores como dirigentes y así se pueden nombrar a muchos. Lo importante es que el club se levantó, tocó fondo, pero gracias a eso se dio cuenta que estando unidos y haciendo bien las cosas se sale adelante. A partir de eso, nos tocó una buena etapa, donde el club nuevamente compitió a nivel internacional, reconocido a nivel mundial. Conseguir eso es muy difícil y ojalá lo podamos mantener".

"Cuando llegué, cuando me dieron la oportunidad de integrar este gran club. Cuando se ganó la Copa Libertadores y cuando se viajó a Japón. Jugar contra el mejor equipo del mundo en ese momento, con los jugadores que teníamos enfrente fue cumplir un sueño", concluyó “El Mariscal” de River Plate, recordando los momentos que más lo marcaron en el club.