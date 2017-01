Se acabaron las vacaciones

La primera práctica del 2017 (Foto: CARP Oficial).

Pasaron 18 días del último partido de River, en el triunfo por 2-1 ante Olimpo en Bahía Blanca. Tras el mismo, tanto jugadores como cuerpo técnico se tomaron unas merecidas vacaciones, tras un 2016 intenso, las cuales se compartieron vía redes sociales. Sin embargo, este jueves, se regresó a la rutina: en el River Camp de Ezeiza, el equipo de Marcelo Gallardo volvió a los entrenamientos, donde realizaron trabajos físicos y de fuerza.

Esta pretemporada de verano será clave para La Banda, dado que este semestre se vendrá la segunda mitad del torneo de Primera División, la final ante Lanús de la Supercopa Argentina, y en marzo, comenzará su aventura en la Copa Conmenbol Libertadores, en el Grupo 3. en el cuál viajarán a Perú, Colombia y Ecuador.

El Millonario tendrá su viaje a Estados Unidos en los próximos días, ya que disputará la Florida Cup, un certamen amistoso que nuclea a varios de los grandes del continente. Tras la gira por Norteamérica, River jugará dos amistosos en Mar del Plata y en febrero, ya comenzará la competencia oficial. Así que no hay tiempo que perder.

Hay dos futbolistas que no están respecto del año pasado, y son Andrés D´Alessandro, que terminó su préstamo y regresó a Inter de Porto Alegre; y Abel Casquete, el juvenil ecuatoriano que lo prestaron a Barcelona de Guayaquil (el campeón de Ecuador) para sumar continuidad. ¿Y caras nuevas? El regreso de Augusto Solari, que cumplió su año de cesión en Estudiantes de La Plata, donde se destacó, pero desde el Pincha no le compraron el pase, así que debió regresar. El Muñeco deberá evaluar si lo tiene en cuenta. o no.

Un total de 28 futbolistas se presentaron a la práctica hoy, y son:

Arqueros: Augusto Batalla, Enrique Bologna y Maximiliano Velazco.

Defensores: Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco, Arturo Mina, Luciano Lollo, Luis Olivera, Gonzalo Montiel y Facundo Medina.

Medicoampistas: Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez, Camilo Mayada, Tomás Andrade, Iván Rossi, Joaquín Arzura, Nicolás Domingo, Denis Rodríguez, Zacarías Morán Correa y Matías Moya.

Delanteros: Sebastián Driussi, Lucas Alario, Rodrigo Mora, Iván Alonso y Marcelo Larrondo.

De los futbolistas mencionados, continúan en recuperación Casco, Lollo, Larrondo y Morán Correa (quien sufrió una rotura de ligamentos).