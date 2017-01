Todo listo para el viaje a Orlando

Google Plus

Gallardo y Biscay observando la práctica (Foto: CARP Oficial).

Por tercera vez en el ciclo Gallardo, el Millonario visitará el estado de Florida, al sudeste de Estados Unidos, pero ésta será la primera vez que lo hará en un receso de verano (invierno en EE.UU), dejando de lado Punta del Este. La pretemporada arrancó el jueves en el River Camp, y mañana por la noche, plantel y cuerpo técnico partirán desde el aeropuerto de Ezeiza rumbo a Orlando para seguir con la puesta a punto.

La Banda entrenará en el predio de la Universidad de Florida, aguardando su debut en la Florida Cup, el domingo 15 de enero, ante Millonarios de Colombia. A diferencia de la pretemporada invernal (en la misma ciudad, pero en las instalaciones de ESPN y Disney), se disputará un torneo amistoso formal, que también servirá como medida en vistas a la Copa Libertadores.

En la nómina no aparece Augusto Solari, quien volvió de su préstamo de Estudiantes de La Plata, y a pesar de haber mostrado un buen nivel, no será tenido en cuenta por el Muñeco y deberá buscar otro club para no quedar relegado.

Lollo y Larrondo, cuenta regresiva

Durante este receso, será clave el tiempo tara tener a disposición a dos de los refuerzos del anterior mercado de pases. Marcelo Larrondo, delantero que la rompió en Rosario Central, sólo pudo jugar seis partidos formales el semestre pasado, totalizando 131 minutos (sólo titular ante Independiente). Fue intervenido quirúrgicamente en la rodilla derecha (artroscopía) y apunta a tener más protagonismo en este 2017, sabiendo que la dupla titular es inamovible (Driussi-Alario).

Por su lado, el defensor Luciano Lollo no pudo jugar ni un minuto desde que llegó, ya con problemas desde su última estadía en Racing, por la lesión en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, por lo cual fue operado otra vez en octubre. Teniendo en cuenta el bajo nivel de Arturo Mina, Gallardo quiere recuperar lo antes posible al ex Racing para que sea parte de la zaga central junto a Jonatan Maidana. Recordemos que River invirtió cerca de siete millones de dólares entre ambos futbolistas, que tienen contrato hasta 2020 con el club.

Primera vez

Al avión se subirán tres juveniles, que se hicieron conocidos en el último trimestre y que están realizando su primera pretemporada con el plantel de Primera. Por un lado, Lucas Martínez Quarta, el central zurdo que de Reserva saltó al primer plano súbitamente, dada la falta de opciones en la zaga central. Con temple, debutó ante Newell´s en Rosario y disputó la final de la Copa Argentina vs Rosario Central, relegando a Mina. Lleva seis partidos oficiales en La Banda y aguarda por la renovación de su contrato. Por otro lado, está Matías Moya, volante ofensivo que deslumbró en las inferiores y que tuvo el gusto de debutar de titular en la derrota ante Independiente, el día que River utilizó indumentaria verde en memoria a Chapecoense. Por último, el lateral por izquierda Facundo Medina, que aún no hizo su presentación por los puntos, pero sí tuvo un buen partido en el amistoso ante Olimpia de Paraguay. Está un escalón por debajo de Luis Olivera, que tiene más rodaje, aunque buscará convencer al DT durante la estadía en Florida.

Delegación completa

1. Augusto Batalla

2. Jonatan Maidana

3. Arturo Mina

4. Jorge Moreira

5. Nicolás Domingo

6. Luciano Lollo

7. Rodrigo Mora

8. Denis Rodríguez

9. Marcelo Larrondo

10. Gonzalo Martínez

11. Sebastián Driussi

13. Lucas Alario

14. Joaquín Arzura

18. Camilo Mayada

19. Iván Alonso

20. Milton Casco

21. Iván Rossi

23. Leonardo Ponzio

24. Facundo Medina

25. Enrique Bologna

26. Ignacio Fernández

27. Matías Moya

28. Lucas Martínez Quarta

29. Gonzalo Montiel

30. Luis Olivera

31. Maximiliano Velazco

34. Zacarías Morán Correa

35. Tomás Andrade