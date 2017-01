Vega, lejos de Nuñez y Rosario

Google Plus

Nos remontamos al Sudamericano Sub 20. La Seleccion Argentina salió campeón en Uruguay para clasificar al Mundial Sub 20 y a los Juegos Olímpicos. Ese equipo, dirigido por Humberto Grondona, tenía su columna vertebral riverplatense: Augusto Batalla en el arco (hoy el 1 de River), en la defensa Emanuel Mammana (jugador de Lyon), en el medio Tomás Martínez (que juega en Sporting Braga), arriba Gio Simeone (goleador en Genoa) y Sebastián Driussi (el artillero del Millonario hoy por hoy). Falta uno, y es Leandro Vega, zaguero central zurdo, pero no tuvo la misma fortuna que sus compañeros, ahora en Europa o consolidados en el primer equipo millonario.

Vega, campeón mundial Sub 17 con La Banda en España, debutó en la Supercopa Euroamericana, contra Sevilla. Por los puntos, su estreno fue ante Gimnasia, en el Torneo 2015, en La Plata (ganó River 3-2). Eclipsado por Eder Álvarez Balanta, el defensor fue sumando experiencia de a poco, Totalizando 14 partidos oficiales entre campeineatos locales y torneos internacionales (jugó de titular ante San Pablo, en la Libertadores 2016). Mostró buen nivel, sin embargo, el Muñeco no lo tuvo en cuenta y por eso, a mediados del año pasado, fue cedido a Newell's, por un año, con opción de compra de 2.000.000 de dólares.

En junio, Vega debe regresar. River tiene la totalidad de su pase.

Se pensaba que iba a tener el mismo destino que Simeone o Auguato Solari, prestados a Banfield y Estudiantes respectivamnte, para sumar minutos y afianzarse e Primera. Pero no fue así. Diego Osella no lo puso ni un minuto en estas 14 fechas de campeonato, por lo que Leandro rescindió su contrato y tampoco volverá a River, porque en ese caso ocuparía uno de los dos lugares permitidos para refuerzos este verano. Por ese motivo, durante estos seis meses, podría pasar a Godoy Cruz, quien está interesado en sus servicios, y recién en junio volver a Núñez, cuando se cumpla el plazo de préstamo.

Gallardo sufrió la falta de jugadores en la defensa, tras la lesión de Jonatan Maidana. Por ese motivo, tuvieron minutos Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, ambos de la Reserva. Vega, con más rodaje y experiencia en selecciones albicelestes, hubiera sido útil. ¿Tendrá revancha en River?