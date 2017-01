Alario: "Personalmente estoy bien y contento para arrancar un nuevo semestre"

Lucas Alario llegó a River Plate a mitad de 2015 y lleva 31 goles en 57 partidos. Un número envidiable para cualquier centrodelantero argentino. Foto: Nicolás Kralj.

Lucas Alario sabe que la carrera de un jugador de fútbol no es larga, pero el delantero de 24 años no se apura por saltar a Europa. “En lo personal tengo las cosas bien claras, creo que el sacrificio y el trabajo que siempre hice es lo que me tiene acá, no puedo dejar de hacerlo porque no estaría acá”, declaró el ex Colón para TyC Sports. "Soy muy exigente conmigo mismo y eso me ha llevado hasta acá, si no estaría en este club. Y lo sigo siendo porque me gusta aprender y crecer”, agregó.

"Tenemos varios objetivos claros y estamos enfocados en eso. Personalmente estoy bien y contento para arrancar un nuevo semestre". El delantero dejó claro que, por ahora, su cabeza solo está pensando en cumplir con River Plate, que tendrá por delante el campeonato local, la Supercopa Argentina y la Copa Libertadores.

“Uno siempre sueña con jugar en las mejores ligas, cuando te empiezan a nombrar, te fijás más en lo que costó que hablen de uno y lo seguís haciendo para que algún día se pueda concretar jugar en la liga que uno sueña”, comentó el goleador respecto a los rumores sobre su salto al exterior.

"Creo que el grupo que se ha formado es muy lindo, con un sentido de pertenencia. Nos llevamos bien con todos, aunque sólo jueguen 11. El que está en el banco siempre tira para adelante. Eso está muy bueno, porque uno no sabe cuándo le puede tocar. Siempre hay que estar a la altura. Estamos contentos por formar parte de este grupo", declaró Lucas, quien no olvida el ultimo superclásico y dijo al respecto: "Tuve dos claras en el clásico y no me lo perdono, me hubiese gustado convertir más de un gol".