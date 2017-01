Brasil riverplatense

Fotomontaje.

La liga brasileña. Un certamen que se caracteriza por libertades de todo tipo, tanto en el mercado de pases como en los dorsales de los futbolistas. Un torneo que nuclea a varios equipos campeones de América y del mundo, que se vive con la misma pasión que por estos pagos. El estímulo deportivo y económico lleva a jugadores del medio local a competir en el país vecino.

En la próxima edición de la Serie A del Brasileirao, también en la Serie B, se verán varios riverplatenses, algunos recientes y conocidos; otros no tanto. Enumeraremos caso por caso:

Leonardo Pisculichi

El enganche que tantas alegría supo darle a La Banda entre 2014 y 2016, con cuatro títulos internacionales cosechados, luego de seis meses inactivo, regresará las canchas éste 2017, para vestir la camiseta de Vitoria Sport Club, de la Primera División del fútbol brasileño. Este equipo también contrató a Jesús Dátolo y Fred. Por su parte, Piscu tendrá su primera experiencia en el fútbol brasileño, a sus 32 años, aunque jugó en España, Qatar y China.

Luis González

Lucho, quien en su primera etapa en el Millonario deslumbró (2002-05) y más aún en Porto y Olympique de Marsella, decidió regresar en 2015, para ganar la Copa Libertadores (jugó la final) y disputar la final del Mundial de Clubes. Su segundo paso por Núñez no fue del todo bueno para el ex Huracán, limitado en lo físico, no en los futbolístico. Anotó dos goles (y uno en un Superclásico, amistoso) y a mediados del año pasado fichó para Atlético Paranaense, donde lleva 12 encuentros disputados.

Andrés D´Alessandro

El Cabezón, quien se marchara en el 2003, volvió al club que lo vio nacer en enero de 2016, envuelto en polémicas entre los propios hinchas, partidarios y detractores. Lo cierto es que el enganche de 35 años, aún con irregularidad,mostró su gran juego y conducción, que llevó a River a ganar la Recopa Sudamericana y la Copa Argentina. Vino a préstamo por un año, por lo que en diciembre decidió regresar a Inter de Porto Alegre, con el agravante que este equipo recientemente descendió a la Serie B. D´Ale, campeón de la Libertadores 2010, allí es ídolo.

Darío Conca

Este volante debutó en Primera en River el 2003 y sólo disputó tres encuentros formales. Su carrera despegaría luego de alejarse de Núñez, cuando pasó a Universidad Católica (dode se destaca Diego Buonanotte) y, sobre todo, en el fútbol chino, más precisamente en Guangzhou Evergrande, donde fue campeón de Asia en 2013. Su último paso fue en Shangai SIPG, y en este mercado, fue vendido a Flamengo, lo que será su tercer club brasileño, porque antes estuvo en Vasco Da Gama y Fluminense (donde jugó de 2008 a 2014, fue campeón local,jugó una final de Libertadores y es el clásico de Flamengo).

Juan Cazares

El ecuatoriano hizo inferiores en el Millonario en 2011, siendo figura, pero sólo jugó seis partidos oficiales entre 2011 y 2013. Sin oportunidades, fue cedido a Barcelona de Guayaquil (donde juega otro ecuatoriano ex River, Abel Casquete), explotó en Banfield y hoy por hoy es una de las estrellas del poderoso Atlético Mineiro, uno de los grandes del fútbol brasileño. Juanito, a su vez,es titular en su selección. Un gran valor que fue desaprovechado en Núñez.

Damián Lizio

El mediocampista nacionalizado boliviano forma parte de la plantilla de Botafogo, aunque suele ser un jugador de recambio. En el Millo, debutó en 2007, en una derrota ante Huracán por 2-1. Tan sólo estuvo en cancha tres veces vistiendo el Manto Sagrado, hasta que se marchó en el 2009. Fue un trotamundos, dado que estuvo en España, Chipre, Kuwait, Chile, Bolivia y actualmente en Brasil.