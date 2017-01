Ante San Pablo, con suplentes

Google Plus

River y San Pablo se enfrentaron en la última Copa Libertadores (Foto: Getty)

River afrontará este jueves la segunda prueba de la pretemporada cuando a partir de las 21 horas enfrente al San Pablo en el Al Lang Stadium de San Petersburgo, por la segunda semifinal de la Florida Cup, un torneo amistoso que se desarrolla en Estados Unidos.

El equipo de Marcelo Gallardo accedió a esta instancia del certamen tras ganarle por 1-0 a Millonarios de Colombia con gol de Lucas Alario, en un partido disputado en el Bright House Networks Stadium de la ciudad de Orlando. Por su parte, el equipo brasileño entró directamente en la ronda de los cuatro mejores.

Gallardo usará este encuentro como banco de pruebas de cara a lo que será una temporada con múltiples competencias, donde el Millonario disputará la Copa Libertadores, la Supercopa Argentina y continuará su periplo por el Campeonato Local. En consecuencia, el ecuatoriano Arturo Mina será el único nombre que se repita en la formación titular con respecto a los que le ganaron al conjunto colombiano. Además de que conservará el mismo esquema, el 3-4-1-2

También cabe destacar, que el zaguero Jonatan Maidana no podrá disputar dicho cotejo debido a una sinovitis en la rodilla derecha.

Del otro lado aparece el San Pablo, que es comandado técnicamente por uno de sus principales ídolos, el arquero Rogério Ceni. Sin certezas sobre los once que enfrentarán al conjunto Riverplatense, es posible que los argentinos Julio Buffarini, ex San Lorenzo, y Andrés Chávez, ex Boca, sean titulares.

El historial entre ambos equipos se compone de ocho encuentros con dos victorias para River, cuatro para el San Pablo y dos empates. El último partido data de la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2016, cuando el conjunto dirigido por aquel entonces por Edgardo Bauza, actual director técnico de la Selección Argentina, venció por 2-1 en el Estadio Morumbi. gracias a los goles de Jonathan Calleri, mientras que el uruguayo Iván Alonso descontó para los de Gallardo.

En caso de no sacarse diferencias en los noventa minutos reglamentarios, habrá definición por penales, mientras que otro detalle a tener en cuenta es que los cambios serán ilimitados. El ganador de este encuentro enfrentará en la final del torneo al Corinthians que le ganó por 4-1 a Vasco da Gama, en la primera semifinal.

Probables formaciones:

River Plate: Enrique Bologna; Gonzalo Montiel, Arturo Mina, Iván Rossi; Camilo Mayada, Nicolás Domingo, Denis Rodríguez, Facundo Medina; Tomás Andrade; Rodrigo Mora e Iván Alonso. DT: Marcelo Gallardo

San Pablo: Sidão; Maicon, Breno, Rodrigo Caio; Bruno, Araruna, Thiago Mendes, Julio Buffarini; Neilton, Andrés Chávez y Christian Cueva. DT: Rogerio Ceni

Televisa: Fox Sports 2