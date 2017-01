River no pudo con Sao Pablo

Bologna, de lo mejor en River, le tapó el penal a Cuevas en los 90. FOTO: River Plate.

El conjunto argentino, que presentó un equipo alternativo, no pudo vencer al equipo de Rogerio Ceni por la Semifinal de la Florida Cup, llevada a cabo en Estados Unidos. Ahora, le tocará enfrentar por el tercer y cuarto puesto a Vasco da Gama, el día sábado a las 17:15.

Con un penal a los 2 minutos, arrancaba el encuentro en el Al Lang de San Petesburgo. El que se hizo cargo del tiro desde los doce pasos fue Christian Cuevas, el peruano que lleva la '10' de Sao Pablo. Enrique Bologna, no solamente adivinó el palo, sino que también tapó el penal y le daba un respiro a River.

El equipo de Brasil fue el que más intentó en el primer tiempo, con Chávez y Araujo en la delantera, intentaron complicar a la defensa de los de Gallardo. Sin embargo, un arquero bien parado fue determinante para que el marcador quede en intacto. La chance más clara la tuvo el delantero ex-Boca y luego del rebote, el otro argentino del equipo, Buffarini, estampó su remate en el palo.

El capitán de los Millonarios para este encuentro fue Iván Alonso, pero tan solo por 15 minutos, debido a que se retiró con un molestia y fue reemplazado por Lucas Alario.

En el complemento del encuentro, River intentó pararse con cuatro atrás y fue mucho más sólido que en la primera mitad. El saldo negativo del partido fue la increíble lesión de Denis Rodríguez. El ex-Newell's sufrió una patada, la cual lo hizo salir un instante del campo de juego. Minutos más tarde, al ir a presionar en la salida de Sao Pablo, pisó mal, se torció el pie y se desplomó en el suelo, solito. Tuvo que salir inmediatamente del campo de juego, en su rostro se plasmaba un llanto lógico, un llanto de lesión seria.

El duelo continuó y el conjunto argentino tuvo chances en los pies de Mora, Driussi y Martínez para llevarse el partido. En la última jugada, fue el 'Pity' quien estrelló la pelota en el travesaño en una situación clara para el equipo. Acto seguido, el árbitro estadounidense marcó el final y la cosa seguiría en los penales.

La suerte no estuvo del lado de River cuando comenzó la tanda, debido a que Martínez erró el primero y Sao Pablo anotó el suyo. Nacho Fernández, junto a Mora y Driussi igualarían las cosas. Bologna, a diferencia de los 90 minutos, no adivinó las intenciones de ninguno de sus rivales. Solamente cuando uno de ellos tiró el balón afuera. La serie se estiró al famoso 1 vs 1, el que erra se va a casa. Arzura, Mayada y Montiel, patearon seguros y convirtieron. Mientras que el pibe Moya no pudo hacer lo suyo y erró el tiro que quedó en las manos del portero. Luego, los compañeros del juvenil supieron consolarlo tras haber fallado el penal que le dió la victoria al conjunto de Ceni.

La serie quedó en 8-7 para Sao Pablo, que ahora enfrenará a Corinthians en la final de la Florida Cup. Mientras que River tendrá que luchar por el tercer y cuarto puesto ante Vasco da Gama.

Síntesis del partido

River: Enrique Bologna, Gonzalo Montiel, Arturo Mina, Iván Rossi; Camilo Mayada, Nicolás Domingo, Denis Rodríguez, Facundo Medina, Tomás Andrade, Rodrigo Mora e Iván Alonso. DT: Marcelo Gallardo.

Sao Pablo: Denis, Maicon, Rodrigo Caio, Breno; Buffarini, Cuevas, Thiago Méndez, Bruno, Nem, Luis Araujo y Andrés Chávez. DT: Rogerio Ceni.

Estadio: Al Lang, Sait Petersburg.

Árbitro: Andrew Musashe, Estados Unidos.