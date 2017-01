Bologna, una buena opción

Google Plus

Enrique Bologna, cuando llegó a River, sabía que iba ser suplente de Augusto Batalla.Su llegada desde Gimnasia de La Plata generó algunas polémicas, debido a que no había mostrado un buen nivel en la última temporada en el Lobo.Sin embargo, River necesitaba un arquero alternativo, dado que se había marchado Julio Chiarini. De a poco, Beto fue recobrando protagonismo, primero en el amistoso ante Olimpia, luego en su estreno oficial ante Olimpo en Bahía Blanca ( por el torneo); y anoche, fue titular en la semifinal de la Florida Cup ante San Pablo.

La primera intervención del 25 fue nada menos que un penal a los dos minutos, luego de una infracción del lateral juvenil Facundo Medina. El encargado de patear fue el 10 del equipo paulista, Christian Cueva, una de las estrellas de Perú. Bologna adivinó la intención, arrojándose a su palo derecho e impidiendo el tanto brasileño.

No sólo el penal para destacar, ya que tuvo grandes intervenciones. San Pablo dominó todo el primer tiempo y merecía ponerse en ventaja, pero Bologna lo impidió, como el mano a mano que le sacó con el pie a Andrés Chávez. En el segundo tiempo, el Millo tuvo más dominio, aunque los brasileños seguían en plan de ataque y el arquero de River no daba el brazo a torcer.

Fue 0-0 y penales. Beto no pudo lucirse esta vez, porque San Pablo ganó 8-7 la serie y no pudo contener ningún remate (el único penal que falló el Tricolor fue de Wesley, desviado). Aún con la derrota, lo hecho por el sustituto de Batalla fue para destacar. Augusto seguirá siendo el 1 titular, peor no puede relajarse, porque la experiencia de Bologna puede ser una buena competencia.

El penal atajado