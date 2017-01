Y los refuerzos no llegan

La obsesión de River (Foto:Clarín).

Hace algunas semanas, pubicábamos que la obsesión de River era el 8 de Rosario Central, Walter Montoya, por el cuál se ofertó 5.000.000 de dólares, una suma muy importante teniendo en cuenta que se trata del mercado local. Montoya o nada, sigue siendo la cuestión, en medio de un tira y afloje entre dirigencias y representantes, mientras el jugador, que quiere un cambio de aire, no sabe donde jugará ésta temporada.

Desde un principio, Gallardo había pedido contar con sus nuevos refuerzos lo antes posible, para que se sumen a la pretemporada y se adapten pal equipo en los entrenamientos y amistoso, algo lógico.Sin embargo, pese al gran esfuerzo por contratar a Montoya y la negativa desde Rosario para vencerlo al Millonario, no llegó él, ni nadie. El Muñeco llevó a disputar la Florida Cup a 28 jugadores, muchos juveniles, donde pudo jugar tres encuentros y ensayar variantes y tácticas. Pero refuerzos, ninguno. Quedan dos amistosos más en Mar del Plata, y en 12 días arrancará la temporada oficial.

Hay un detalle no menor: Denis Rodríguez, un volante polifuncional con llegada al área y buen pie, estará seis meses al margen por lesión, lo que apresura aún más la llegada de alguien para el sector derecho del medio (actualmente, sólo está Camilo Mayada para esa función). No obstante, todos los caminos conducen a Montoya. No hay otros nombres encarpeta, a menos que aparezca "un tapado", como lo fue el mismo Denis.

Ahora, al parecer, se puede incluir a Augusto Solari en la negociación. El volante, de buen 2016 en Estudiantes de La Plata pero que no es del agrado de Gallardo. De esta manera, se puede abrir otro camino al codiciado jugador de Central. Sin embargo, sería sumar un capitulo más a una novela que parece no tener fin.

Así las cosas, el cuerpo técnico deberá empezar el año oficial y la segunda mitad del torneo con lo que tiene, con sólo la baja de Andrés D´Alessandro y conservando a la mayoría del plantel, más los juveniles que fueron fogueándose éste verano. Porque caras nuevas, no se vislumbran, a menos que se aceleren las cosas esta semana.