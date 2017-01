Aterrizaje y amistoso

Trabajo a contrarreloj para el Dt (Foto: Olé)

Rodolfo D'Onofrio, presidente del club, había expresado el año pasado que River iba a retirarse de los torneos de verano de la costa debido a que complicaban la pretemporada y al equipo no le servía. Sin embargo, en noviembre, aceptó que tras la Florida Cup, River jugaría dos partidos más en enero: ante Aldosivi mañana 25 y contra Boca el sábado 28, ambos en Mar del Plata.

Esto provocó el fastidio de Marcelo Gallardo, porque hoy el plantel aterrizó en Buenos Aires desde Miami, y mañana deberá jugar en La Feliz: "Hubo una confusión. Le había explicado a la organización que no iba a poder presentar a un equipo un día después de llegar de la pretemporada. Pero hay una obligación contractual. Se iba a jugar el jueves pero lo pasaron para el miércoles. Probablemente presentemos un equipo que va a llegar cansado. No me gusta para nada, pero lamentablemente hay que cumplir". Más claro, imposible.

Hablando de lo futbolístico, el Millo visitará al Tiburón en el estadio José María Minella, este miércoles desde las 22.10, por la Copa Ciudad de Mar del Plata. El DT pondrá a un equipo alternativo, parecido al que estuvo ante San Pablo, guardando a lo mejor para el Superclásico del sábado.

Lesiones, viajes, corta preparación para los partidos y demás complicaciones para una pretemporada difícil. En la ultima quincena de enero, La Banda terminará de jugar cinco partidos, del 14 al 28. Más que los cuatro amistosos del verano 2016.