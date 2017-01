Alternativas que no suplantan. (Foto: Prensa oficial).

Está claro que ya desde la previa del partido el panorama era adverso: Gallardo convocó a jugadores de los habituales suplentes y muchos juveniles. Por otro lado, era una oportunidad para aquellos que buscaban tener más continuidad y quienes darían ante Aldosivi, un rival inferior de los últimos en el polémico de 30 equipos, la chance de dar sus primeros pasos.

No era un partido del cual se podía esperar mucho pero los dirigidos por Gallardo en 45 minutos, sin lucirse pero tampoco sin sufrir, eran más que el equipo de Darío Franco; pero le faltó lo que en el complemento se haría mas evidente.

Arrancaba el segundo tiempo y a los siete minutos, Aldosivi ya habia dado vuelta el marcador: Medina aprovechó las desastenciones de la defensa para poner el empate y Quilez los espacios para el 2-1. River no pudo generar, al igual que en el primer tiempo con la diferencia que Montiel se hizo del rebote del guardameta para romper el cero, ningún peligro salvo alguna que otra jugada aislada. Luego Bologna ,que había tenido dos tapadas importantes en el primer tiempo, intenta salir jugando sin importar la presencia de camisetas del Tiburón dejando en riesgo a Domingo que pierde el balón y por consecuencia el 3-1 que cerraría el partido.

Poco juego, sin dinamismo en ataque a pesar de la presencia de Mora y Franco, espacios atras que River dejaría que Aldosivi aprovecharía más el festín que se hizo Bandiera en el sector izquierdo de los inexpertos Medina-Rossi. Los déficits de La Banda en un partido que si bien fue de preparación deja una conclusión alarmante: Las alternativas son pocas, a los pibes le falta mucho todavía y River apenas está cerrando su primer refuerzo a un poco más de jugar la primera copa.

No es alarmente el resultado, preocupa más la forma. No tienen la culpa los pibes, pero faltan variantes en el plantel. No hay nada más cerrado que Carlos Auzqui, y la competencia oficial se acerca.