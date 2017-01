Arzura: "Duele perder, pero hay que darle para adelante con lo que viene":

Foto: LPM

Perder como se perdió no le gusta a nadie, Gallardo preparó un partido sin entrenamiento previo, con algunos suplentes y muchos pibes que no tenían en su mayoria mas de cinco partidos en primero. Pero como manifestó Joaquín Arzura tras lo que fue finalmente una derrota dura por 3-1 ante Aldosivi era un compromiso que debían cumplir. River no pudo mantener el resultado, que con poco y todo era justo, ya que en el segundo tiempo se mantuvo en la misma línea de poca productivdad de juego con la diferencia de sufrir dos goles a menos de diez minutos de haber comenzado el suplemento, y mas tarde el tercer gol que sentenció la historia en Mar del Plata.

Despues del partido, el ex Tigre fue uno de los que habló con la prensa sobre esta nueva derrota del en la pretemporada: "Nos vamos mal porque queriamos ganar a pesar de que es un amistoso. No hay excusas. Hicimos un gran primer tiempo, pero en 6 minutos nos hicieron dos goles, y se nos hizo cuesta arriba", afirmó.

Continuó hablando de los contras que tuvo el equipo en este enfrentamiento ante Aldosivi: "Hoy jugó un equipo que no viene teniendo partidos juntos, no entrenamos juntos todos los días había chicos de otras divisiones", dijo, pero sin embargo sostuvo "no hay excusas".

A pesar de todo, trató de buscar lo positivo del encuentro en la ciudad balnearia y no distraerse de los proximos compromisos: "Me quedo con lo hecho en los primeros 45 minutos. Duele perder así,pero le tenemos que dar para adelante con lo que viene: Tenemos el superclasico, la Supercopa Argentina y levantar el el torneo", concluyó.