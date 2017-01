Gallardo: "Era un partido difícil, no llegábamos en las mejores condiciones"

Google Plus

El Millonario no pudo reaccionar ante la levantada de los de Darío Franco, que terminaron ganando un partido que con poco River contralaba pero cayó por 3-1. Luego de finalizado el encuentro, Marcelo Gallardo habló con la prensa y dio sus sensaciones: "Con los goles rápidos más la expulsión de Rossi el partido se nos hizo largo. Me quedo con los primeros 45 minutos. No llegábamos en las condiciones favorables para el partido".

Tal como lo hizo en la previa, el DT mostró su malestar por el ajustado calenadario: "Veníamos muy justo para jugar este partido, llegamos ayer y tuvimos que completar la nómina con juveniles y armar el equipo muy sobre la hora", además bancó a los pibes que jugaron ante el Tiburón: "Están en proceso de desarrollo, hay que seguir acompañándolos".

"Me han dicho que las cosas están avanzadas por Auzqui, no hablé con él. Es delantero que también ha jugado por las bandas y puede jugar de media punta. Puede complementarse en el equipo y sumar a la competencia interna del equipo", dijo sobre el por ahora jugador de Estudiantes que esta cerca de sumarse al club de Nuñez. Sobre nuevos refuerzos remarcó que "Estamos buscando alternativas, no es fácil. Hay problemáticas en nuestro fútbol. Veremos si concretamos una llegada más", aseguró.

La prensa aprovechó para preguntarle sobre el estado de Sebastián Driussi, debido a su lesión del último partido por la Florida Cup: "Él esta bien, ya se entrenó con normalidad con el resto del grupo". Por otro lado se mostró satisfecho con las renovaciones de Ponzio, Alonso y Mayada, teniendo en cuenta lo difícil que es mantener el plantel.

Por último habló sobre el superclasico, lo que viene: "El partido del sábado tiene la importancia de llegar lo mejor posible a la final. No quiere decir que no lo querramos ganar. Nosotros en los últimos años nos ha tocado jugar partidos amistosos y tal vez no estar de la mejor manera y después cuando tuvimos que jugar por algo importante, hemos mostrado presencia. Yo creo que los hinchas ya lo entienden eso también. El partido nos sirve de preparación para la Supercopa y buscar una buena puesta a punto ante Lanús", cerró.