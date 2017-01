Mayada: "No me arrepiento de haber resignado cosas para vernir a River"

Camilo Mayada llegó a inicios del 2015 y, si bien nunca alcanzó a ser titular indiscutible, fue una variante muy utilizada por Gallardo y así asume su rol: "Soy un jugador que tiene la capacidad de adaptarse a otras posiciones. Yo se que cada uno tiene su rol y yo estoy dispuesto a lo que toque sea jugar o no", afirmó.

En las últimas horas, renovó su contrato hasta junio de 2019 y no oculto su felicidad ya que "era algo que anhelaba" y agregó: "Mis ganas de estar en el club eran muy grandes, nunca dudé en estar acá. Hace 2 años que estoy acá y me siento como en casa, por como me trata la gente del club y los compañeros. Espero estar mucho tiempo más".

"La Copa Libertadores es el título que me marcó más a fuego. Fue algo muy importante para el club. Si me decian antes de venir a River que iba a vivir todas estas cosas, no me las imaginaba. No me arrepiento de haber resignado otras cosas para estar acá. Venir a River fue lo más lindo que me pasó. Disfruto mucho el dia a dia, se viven cosas muy lindas" contó sobre lo que fue su experiencia con La Banda roja en el pecho.

"Hace dos años que estoy acá. Me siento como en casa"

Continuó hablando de como es su relación con los demás jugadores del plantel: "Tengo buena relación con todos. Estoy sólo aca, así que nos juntamos a comer o en la casa de alguno. Con otros tengo mas relación por la cercanía del barrio como Joaquín Arzura o Lucas Alario, pero también tengo buena relacion con el Pity (Martínez) y Sebas Driussi", aseguró.

Su compatriota, Iván Alonso, también extendió su vínculo (en este caso hasta 2018): "Es una gran persona, muy dispuesto a ayudar y colaborar. Estoy contento que siga con nosotros y también por Leo (Ponzio), que todos sabemos el amor que le tiene al club", sumando al capitán que renovó su vínculo hasta mediados de 2018.

En el cierre, se refirió a la importancia de los próximos compromisos: "El partido contra Boca es un partido exigente, como todos los clásicos que se juegan. El sentimiento del hincha siempre lo quiere ganar, nosotros lo sabemos y lo tenemos presente. Obviamente sin perder el foco que es Lanús, por una copa que está en disputa que da prestigio y orgullo", finalizó.