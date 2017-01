D'Onofrio: "El suéter rojo lo voy a usar el sábado que viene"

El presidente vistiendo su tradicional cábala, junto a Enzo (Foto: LPM).

Rodolfo D'Onofrio llegó a Mar del Plata, más precisamente al Hotel Sheraton donde se hospeda la delegación, para acompañar a los dirigidos por Gallardo de cara a lo que será el primer y único superclasico de verano a disputarse en La Feliz. En referencia al partido, repitió que si bien ante Boca hay que ganar, el foco está en la Supercopa Argentina que se buscará ganar el próximo sábado a las 21:30hs ante Lanús: "Los River-Boca tienen siempre poco de amistoso, pero nos jugamos un título. La cabeza de todos está en la Supercopa", sostuvo.

Contó que Gallardo va por el tecer refuerzo, uno ya lo tiene cerrado y es Carlos Auzqui el delantero de Estudiantes de La Plata: "Lo de Auzqui está cerca de terminarse. Es un tema de abogados pero espero que lo hagan rápido y el lunes estemos firmando el contrato" dijo.

Pero si bien el dicho el dicho dice "no hay dos sin tres", aún no hay segundo refuerzo para el Muñeco ya que no sería del nada fácil la situación contractual de Emiliano Rigoni, jugador de Independiente: "Independiente sabe que nos interesa Rigoni pero es una decisión de ellos si están dispuesto a venderlo", afirmó. La luz de esperanza en este tunel oscuro parece tener nombre y ese es Alex Barboza: El defensor esta a préstamo hasta junio en Defensa y Justicia, donde lo entrenó el ahora DT del Rojo Ariel Holan, y es pretendido por el club de Avellaneda siendo una carta para la dirigencia si quiere hacer del volante.

En cuanto a la situación de la AFA comentó que "estamos en la crisis más grande de su historia", y si la solución serían las elecciones sostuvo que "es imposible llamara a elecciones con el viejo estatuto", conluyó.