"Díganles que son de la B, que más orgullosos se ponen"

Fernando Cavenaghi vivió en carne propia como River pasó de estar en la B a ser campeón de América. Foto: Fotomontaje.

Es muy gracioso cuando los hinchas de Boca le dicen a los de River: "Vos sos de la B". En todo caso eran de la B, porque el Millonario volvió a la primera división el 23 de junio de 2012. Que digan lo que quieran, porque desde que la Banda ascendió a la A, con Matías Almeyda de entrenador, luego de aquel partido que le ganó a Almirante Brown por 2-0, todo comenzó a cambiar lentamente para los de Núñez. En el mercado de pases posterior al regreso a la máxima categoría del fútbol argentino, empezó a formar el equipo que años más tarde sería multicampeón. Vinieron futbolistas como Marcelo Barovero, Gabriel Mercado, Ariel Rojas y Rodrigo Mora, entre otros.

El día que River volvió a la Primera División del fútbol argentino:

En 2013 llegó Ramón Díaz y River volvió a pelear un campeonato, como su historia manda, ya que en el Torneo Final 2013 salió segundo. Y cuando Rodolfo D'Onofrio ganó las elecciones presidenciales en la Banda, en diciembre de ese año, el club empezó una nueva era. Primero, el Millonario campeonó en el Torneo final 2014 y la Superfinal ante San Lorenzo, de la mano de Ramón. A pesar de que este renunció, llegó un entrenador de su talla y tan ganador como él, Marcelo Gallardo.

Ramón Díaz emocionado por la consagración de River en el Torneo Final 2014:

Mientras los hinchas del Xeneize le decían "Vos sos de la B" o "River decime que se siente, haber jugado el Nacional", la Banda consiguió de la mano del Muñeco ganar cinco títulos internacionales, viajar dos veces a Japón y eliminar misma cantidad de veces a Boca, en dos copas internacionales consecutivas (Copa Sudamericana 2014 y Copa Libertadores 2015). Mientras los simpatizantes del equipo de la Ribera le dicen descendidos a sus pares de River, estos por ejemplo vieron a su equipo campeón de América, para destacar entre tantos logros conseguidos por el Millonario de 2012 hasta el día de hoy.

Los goles y el festejo de cuando River salió campeón de la Libertadores en 2015:

Decirle a los hinchas de la Banda que son de la B, es llenarlos de orgullo, porque el hecho de que su equipo haya bajado de categoría en el año 2011, hizo que grandes futbolistas e ídolos Riverplatenses como Fernando Cavenaghi, Alejandro Domínguez, Leonardo Ponzio y David Trezeguet le hayan demostrado al mundo del fútbol que el amor por la camiseta vale más que millones de euros y una vida cómoda en Europa. Los llena de orgullo que le digan que son unos descendidos, porque desde que River volvió a primera volvió más fuerte y se levantó como lo hace un campeón, a lo grande. Y cuando un gigante se levanta hace mucho ruido, y el Millonario desde que regresó a la élite del fútbol argentino ganó cinco títulos internacionales y tres locales.

Un grande no es sólo el que gana mucho, sino también quién se levanta después de haberse caído. Lo más hermoso es que sus apasionados hinchas fueron testigos de como su amado River se puso de pie. Fueron parte de ese cambio, a pesar de que no juegan en la cancha, porque no paran de alentar demuestran el amor incondicional que tienen por su club, ya que coparon Japón contra el Barcelona de España, por la final del Mundial de clubes 2015 (12.000 simpatizantes alentaron a la Banda ese día) y todas las canchas en las que el Millonario jugó un partido de fútbol. Los hinchas de la Banda están orgullosos de su equipo, porque el descenso de River hizo más fuerte a todo el mundo y los simpatizantes fueron privilegiados en ver como su equipo se puso de pie como un gigante.

El aliento de los hinchas de River en la final del mundo: