Gallardo: "Las finales son una motivación, no una presión"

El 7mo título en su breve pero exitosa carrera como técnico de River, puede obtener Marcelo Gallardo de consagrarse el sábado ante Lanús y llevarse la Supercopa Argentina. Al partido llega con algunos tocados, pero tiene "esperanzas" que en las próximas 48 hs se recuperen Jonatan Maidana y Lucas Alario. Quién ya fue descartado, por otro lado, es Iván Alonso, quien fuera el héroe de la última final ante Rosario Central.

Pero siempre hay una luz al final del túnel: Carlos Auzqui ya entrenó con el equipo y formará parte de los concentrados: "Auzqui se puede adaptar a diferentes puestos, ha jugado de mediapunta, por los costados, de extremo. Tiene una energía y un hambre para venir y tener la posibilidad de pelear un lugar en un equipo ya conformado".

"Me imagino un partido de mucha dinámica, que no van a cambiar su manera de jugar más allá de que sea una final. Trataremos de tener la pelota y atacar a la Lanús, para no darle ventajas", analizó sobre su primera final y agregó: "A nosotros nos gusta este tipo de finales, y hemos llegado acá por algo, no lo sentimos como una presión, sino como motivación".

En la rueda de prensa, repitió su posición de aprovechar los dos cupos restantes pero no "traer por traer" y criticó: "Escuché muchos nombres en estos días, pero seamos sensatos y realistas. El fútbol argentino muestra que hay que ser realista".

En el cierre, le dedicó unas palabras a la situación del fútbol local: "Estamos lejos de las grandes potencias en cuánto a lo económico y organización. Pero tenemos un espíritu que nos lleva hacia delante y nos hace creer que somos los mejores".