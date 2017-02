Ponzio: "River está por delante de todo en mi carrera"

"Semana clave" si las hay, River disputará este sábado su primer compromiso oficial ante Lanús y nada menos que por una estrella más para su palmarés: la Supercopa Argentina. Primer desafío y así lo ve Leonardo Ponzio: "Estamos en una semana clave en lo que es seguir con esta senda de título o ratificando lo que estamos haciendo. Es el más importante de los que pasaron, porque el presente es hoy. En la semana venimos trabajando bien y de un Superclásico bastante fuerte y nada, a encaminar esto para seguir de la mejor manera".

En diálogo con el Sitio Oficial, analizó al rival con el cual se medirá este sábado a las 21.30 en La Plata: "Lanús juega muy parecido a Boca, tiene grandes jugadores, estuvo los últimos tiempos subiendo en la tabla de posiciones y es un rival a respetar, así que será un partido difícil".

Hace unos días el capitán extendió su vínculo con el Millonario, y en la entrevista manifestó su contento al respecto: "La renovación dependía de la firma, de ambas partes había ganas de seguir juntos, y como vengo diciendo: El fin de mi carrera será vistiendo esta camiseta, me siento muy cómodo, estoy muy feliz en el día a día. Agradezco a la confianza del club porque a los 35 años, mantenerse en un nivel competitivo es difícil" y agregó que serán unos años importantes los que vienen.

"Cuando termine mi carrera, sería muy difícil salir de golpe del fútbol, me gustaría seguir vinculado y si es a este club mejor todavía. No me veo como entrenador, hay que estar muy preparado, no me gustaría tener esa responsabilidad tan fuerte. Es muy apresurado hablar todavía", explicó Leo sobre lo que será de su vida tras colgar los botines.

El León, es el jugador con más antigüedad vistiendo el Manto Sagrado (8 temporadas y contando), y explicó lo que significa para él: "River significa mucho para mí, a pesar de no haber nacido acá. Tuve dos épocas de las cuales en la segunda me hice más reflejo a lo que quería: poder ser importante, ganar cosas. En mi carrera, River esta por delante de todo. Hay que estar a la altura de esta camiseta, porque cuando uno baja la guardia se hace difícil. Recordar que las cosas que pasaron fueron para bien y pensar en el presente".