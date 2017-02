Debuta el equipo de vóley femenino

Las chicas ilusionadas en mejorar lo que fue un buen 2016. (Foto: Prensa oficial).

Quedaron sextas el año pasado, subcampeonas en el Metropolitinano, tras perder la final ante San Lorenzo. Pero año nuevo, objetivos nuevos. Ayer, en el Paddock del estadio Monumental y con la presencia de Jorge Brito se presentó al plantel femenino de Vóley para afrontar esta nueva liga nacional. El vicepresidente expresó en la presentación sus mejores deseos a las chicas y se mostró orgulloso de "ver a un equipo que representa tan bien la filosofía de River”.

"Este año hicimos incorporaciones de chicas jóvenes que estarán trabajando con nosotros todo el año hasta diciembre, ya que es un proceso muy largo. La liga se extiende hasta marzo, de llegar a instancias finales y el Metropolitano va de abril a diciembre. La liga nos propone un nivel alto, quedar quintos es nuestro objetivo o sino meternos dentro de los cuatro sería un sueño. Hay que volver a ser campeones de liga nacional", se ilusionó en diálogo con el sitio oficial Martín Castro, DT del equipo.

También habló la capitana tras la presentación Camila Hiruela, que tuvo un cumpleaños distinto al ser justo en el día de la presentación del plantel: "El equipo tiene un futuro enorme. Me encanto que venga tanta gente a apoyarnos. Ojalá podamos representar bien al club. El año pasado fue un gran año, ojalá se pueda repetir o mejorar. Tenemos muy lindos objetivos. Estamos entrenando muy duro, estamos concentradas para el debut. La calidad de personas es muy linda, y nos llevamos bien y eso es importante", analizó.

PLANTEL:

- Armadoras: Florencia Fernández, Camila Casco y Camila Olguin.

- Centrales: Carla Cuenca, Martina Guastavino, Paula Verardo y Candela Nota.

- Líberos: Melina Marceca y Florencia Chimeno.

- Opuestas: Constanza Pedemonte, Lourdes Malich y Agustina Oliva.

- Puntas receptoras: Julieta Belico, Daniela Ciampo, Camila Hiruela y Daniela Nielson.

DT: Martín Castro. Asist. 1: Leandro Cardozo. Asist.2: Mariana Castelanelli. Preparador físico: Guiillermo Cazón.

FIXTURE (Fuente: LPM)

- VIE 03/02 - 21 hs (L) vs. Gimnasia y Esgrima La Plata.

- VIE 10/02 - 21 hs (V) vs. Unión de Chubut.

- SAB 11/02 - 21 hs (V) vs. Unión de Chubut.

- DOM 15/02 - 21 hs (V) vs. Gimnasia y Esgrima La Plata.

- SAB 25/02 - 20 hs (L) vs. Unión de Chubut.

- JUE 01/03 - 21 hs (L) vs. Gimnasia y Esgrima La Plata.