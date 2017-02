¿Nueva Carrera en el mercado de pases?

El volante le marcó un gol al Millo en 2015. (Foto: Goal.com)

Carlos Auzqui fue el primero. Rigoni negociacion prioritaria, a pesar de la -por ahora- indeclinable postura de Independiente a no vendérselo a River, a menos que sea con Lucas Alario involucrado en la operación. Pero Gallardo quiere tres refuerzos, por esa razón, la dirigencia empezó con algunos sondeos y en este caso también se trata de un jugador del fútbol local: Ramiro Carreras.

Se trata de un volante ofensivo de 23 años, tuvo un paso por las inferiores de Boca y Arsenal (club donde debutó) y actualmente esta a prestámo en el Lobo, club del cual es hincha, hasta Junio con una opción de compra de un millón de doláres por el 50% de su pase. Ante River, le marcó un gol con la camiseta del Arse en 2015 y fue parte del equipo de La Plata que perdió la semifinal ante el Millonario por la Copa Argentina y fue expulsado en un partido ante Boca con la misma casaca. Registra 107 partidos y 18 goles en su carrera.

El representa del jugador, dialogó con Radio Provincia sobre la situación: "Se contactaron conmigo para averiguar algunos números. Me sondearon para saber el panorama del club y del jugador". También el presidente de su actual club, Gabriel Pellegrino, habló pero negó contacto con la dirigencia de La Banda: "De River por Carrera no hay nada. No queremos desprendernos de él".

El jugador podría ser una alternativa en caso de no hacerse el pase de Emiliano Rigoni a las ordenes del Muñeco. Habrá que esperar si se llega a realizar una oferta.