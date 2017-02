Gallardo: "Pareciera que hubo una gran diferencia y no la hubo"

Google Plus

El Muñeco Gallardo no pudo ganar su séptimo título como director técnico del Millonario. Foto: Vavel.

Marcelo Gallardo es un entrenador que acostumbro al mundo River a ganar demasiadas cosas en poco tiempo. Sin embargo ayer fue la excepción. Luego de la derrota por 3-0 ante Lanús, por la Supercopa argentina, el Muñeco habló en zona mixta y expresó su parecer del encuentro disputado en el Estadio Ciudad de La Plata: "Pareciera que hubo una gran diferencia y no la hubo. El partido fue cambiante, a tal punto que el que metía el primer gol iba a tener ventaja", opinó.

"Fue un partido parejo, en el que por momentos asumimos el rol de jugar en campo de ellos y taparles la iniciación del juego. Lástima que no pudimos aprovechar esa primera media hora del primer tiempo que fue bastante buena. Después del gol ellos se acomodaron mejor y nosotros no tuvimos respuestas para ir a buscarlos". Además de que dijo que el Granate hizo el juego más fácil de replegarse, hacer menos desgaste, sin control del balón y salir de contraataque, y dejó en claro: "Nosotros no entendemos esa forma de jugar", manifestó.

También, Gallardo desdramatizó el hecho de que el Millonario haya perdido una final por 3-0: "Las derrotas enseñan a que no hay que bajar los brazos. Tenemos que seguir trabajando con la misma intensidad y los mismos deseos que lo venimos haciendo. Hoy sufrimos un golpe por esta caída, pero hay que aprender de esto y encarar lo que viene de la mejor manera. No tenemos nada que reprocharnos porque los jugadores dejaron todo y no se guardaron nada. A veces se gana y otras se pierde", argumentó.

Por último dijo que no hay que excusarse porque faltó un delantero importante para River como Lucas Alario y analizó los rendimientos individuales del juvenil defensor central de la Banda, Lucas Martínez Quarta y del flamante refuerzo, Carlos Auzqui: "A Lucas hay que acompañarlo, porque venía haciendo un partido espectacular. El demuestra tener personalidad y no le pesó el partido en ningún momento. Y a Carlos lo puse en una posición que él conoce, para que nos diera algo de energía. No teníamos otro delantero en el banco, porque lamentablemente tenemos a algunos lesionados", cerró.