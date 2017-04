Gallardo: ''Hicimos un gran partido ante un muy buen rival''

Gallardo, contento con el éxito frente a Lanús (Foto: Fotobaires)

Todo parece ir en viento en popa para River, tras el notable triunfo por 3-1 frente a Lanús que le permitió acercerse al lote de los punteros, en el cierre de la fecha 16 del Campeonato de Primera División 2016/17.

Tras la victoria, el técnico del Millonario, Marcelo Gallardo habló en rueda de prensa y habló sobre las sensaciones que le dejó el encuentro: "Creo que hicimos un gran partido ante un muy buen rival, como siempre Lanús es muy difícil, más en su cancha. Muestra de carácter futbolístico la hubo porque empezamos perdiendo contra un equipo que te maneja la pelota. Intentamos seguir el plan de juego que teníamos, sin desesperarnos, y así llegó el empate. Después empezamos a ganar de la manera que teníamos prevista y sacamos adelante un partido complicado. Lo necesitábamos".

Luego, remarcó la importancia del triunfo para no perder pisada con los de arriba: "Llevamos dos partidos en el campeonato y la idea era, por lo menos para estar en el lote de arriba, sumar de entrada la mayor cantidad de puntos posible. No lo logramos contra Unión, recuperamos ahora y esperemos el domingo volver a mostrar una buena calidad futbolística para que nos queden los tres puntos y ver si nos ponemos seriamente a pelear".

''Le ganamos a un gran equipo y eso tiene una cuota de mayor relevancia''

"Confirmar lo bueno hecho en Colombia era bueno y hoy se logró porque cuatro días después de haber jugado un gran partido era volverse a enfrentar con un rival muy difícil de visitante. Le ganamos a un gran equipo y eso tiene una cuota de mayor relevancia, porque los superamos y eso no es fácil. No necesariamente nos tiene que sacar del foco esta victoria. Funcionamiento es lo que quiero para después tener más posibilidades de ganar. La verdad que los dos partidos nos vienen bien", destacó Gallardo sobre lo hecho ante rivales importantes.

Por otra parte, tuvo palabras elogiosas hacia Gonzalo Martínez, autor del segundo gol y figura absoluta del cotejo: "Fue un gran partido del Pity. Me pone muy contento porque le va a venir muy bien, se acomodó muy bien en esa zona, necesitábamos contrarrestar el lado izquierdo de Lanús con una ofensiva más profunda y nos dio resultado. Le viene bien el gol, más allá de que se descoloca, y tuvo otras alternativas que merecía por lo menos hacer un golcito para que le diera mayor confianza".

Para finalizar, Gallardo desmintió las palabras del vicepresidente del club, Jorge Brito, en donde había afirmado que no continuaría como técnico de River después de diciembre, una vez que terminé su contrato: ''Me tomó por sorpresa porque estoy disfrutando y desarrollando este año en el club. Lo importante es que siento el apoyo incondicional de los dirigentes y de los hinchas. D'Onofrio quiere que me quede hasta el final de su mandato. Tengo contrato hasta fin de año y después no se cuanta agua correrá debajo de este puente porque todavía faltan nueve meses. Necesito que respeten una forma de vivir''.