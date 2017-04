Gallardo: ''Se vio un equipo que tiene una idea de juego''

Gallardo conforme con la actuación que tuvo su equipo (Foto: Getty)

Todo marcha bien en tierras Millonarias y es que River consiguió su tercera victoria consecutiva entre campeonato y Copa Libertadores, tras ganarle por 2-1 a Belgrano de Córdoba en el Estadio Monumental. Los goles del encuentro fueron marcados por Sebastián Driussi y Gonzalo Martínez.

El técnico Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa tras la victoria y aseguró que a pesar de las dificultades tratarán de seguir prendidos en el lote de los punteros: "Nosotros vamos a intentar ponernos el desafío de poder sumar la mayor cantidad de puntos para estar en el lote de arriba. No sé si nos alcanzará, veremos. Lo bueno es que nosotros reflejamos lo que nos propusimos, también reconocer que más allá de algunas dificultades como fue la convocatoria de Alario, que si bien estábamos al tanto de que podía pasar, nos tomó un poquito de sorpresa, no pusimos ningún tipo de reparo. Y jugamos, sabiendo que podían pasar estas cosas prefería jugar".

''En los últimos tres partidos se vieron buenas cosas del equipo''

Por otra parte, se refirió al funcionamiento de sus dirigidos en los últimos tres encuentros y rescató que hayan empezado a reflejar una idea de juego: "Fue bueno haber tenido la posibilidad de jugar estos partidos. En los últimos tres se vieron buenas cosas del equipo, el funcionamiento se empezó a ver y estoy contento de lo poco que en este tiempo hemos jugado, no por los resultados, sino porque se vio un equipo que tiene una buena idea de juego y que va respetándolo a medida que pasan los partidos. Hoy había que confirmar en nuestra cancha, de local, contra un equipo duro. El desgaste lo hicimos nosotros en una cancha que estaba bastante fea para jugar y sin embargo hubo cosas buenas".

"A mí me gusta hablar del funcionamiento del equipo en general. Me agrada que haya buenos rendimientos, que no se destaque un sólo futbolista, en cambio cuando veo buenas actuaciones de diferentes jugadores, como se viene notando en los últimos partidos, hace que el equipo sea más sólido, más confiable", afirmó el Muñeco ante los medios.

También tuvo tiempo para mencionar cuál es la situación de Luciano Lollo y Marcelo Larrondo: "Poder sumar a jugadores que tienen jerarquía nos va a venir bien. Lo bueno es que no tengan que acelerar los tiempos, porque se pueden llegar a cometer errores. Hemos sufrido contratiempos, pero ahora el equipo funciona y ellos van a poder estar".

Para finalizar, se hizo eco sobre la situación desperdiciada por Tomás Andrade en los últimos minutos del encuentro y no dudó en brindarle todo su apoyo al juvenil: "No sabía qué había pasado porque estoy muy lejos. Veo cinco jugadores contra el arquero y no se ve muy claro qué era lo que había pasado, entonces me sorprendió que no terminó en gol. Andrade estaba bastante bajoneado porque no creo que vaya a tener una posibilidad de hacer un gol más fácil de la que se presentó. Pero estas cosas suceden y él tiene que tener tranquilidad. No va a ser ni el primero ni el último que le ocurra una cosa así".