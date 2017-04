Godoy Cruz - River: para seguir sumando

Google Plus

Último partido en Mendoza. River ganó 4-0 con doblete de "Teo" Gutierrez. (Foto: River Late)

River visitará a Godoy Cruz a las 20.15 horas en el último partido del domingo por la fecha 18 del Campeonato local 2016/17 en el Estadio Malvinas Argentinas en Mendoza. El árbitro será Patricio Loustau.

El Millonario buscará conseguir su tercer triunfo consecutivo en el torneo doméstico (cuarto contando la victoria en la Copa Libertadores por 3-1 a Independiente de Medellín) para no alejarse del puntero. Viene de ganarle 2-1 a Belgrano en el Monumental. En relación al equipo, regresarán a la titularidad Jorge Moreira por Camilo Mayada y Lucas Alario por Iván Alonso. El ecuatoriano Arturo Mina no está entre los convocados, mientras que Luciano Lollo y Marcelo Larrondo jugarán para la Reserva.

Mientras que, el Tomba en la fecha anterior cayó 2-1 ante Racing en el Cilindro de Avellaneda. El entrenador Lucas Bernardi no dio indicios del once inicial, pero se sabe del regreso de Gastón Giménez quien ya cumplió con la fecha suspensión ante la Academia por haber llegado a la quinta amarilla. No estarán presente, Fabián Henríquez, quien vio la roja ante la Academia, y Walter Serrano que se quedará afuera por tres semanas ya que, fue operado en los últimos días de la rotura de meniscos y el cartílago que recubre la rótula de la rodilla derecha.



Enfrentamientos locales

El historial entre ambos conjuntos en torneos domésticos se compone de 15 partidos de los cuales River ganó 6, Godoy Cruz logró 6 victorias e igualaron en 3 oportunidades.

El último encuentro entre los dos conjuntos fue el 18 de febrero del 2016, cuando River cayó 2-1 en el Monumental con goles de: Diego Viera y Gabriel Carabajal. Mientras que, Gonzalo "Pity" Martínez había marcado el empate parcial.

La última visita del Millonario a tierras andinas fue por la fecha 3 del torneo Transición del 2014, La Banda goleó al Tomba 4-0 con dos goles de Teófilo Gutiérrez, uno de Carlos Sánchez y otro de Rodrigo Mora.



Enfrentamientos internacionales:

Solo se cruzaron dos veces en la Copa Sudamericana 2014 por la segunda fase. Ambos partidos fueron para el Millonario. River venció 1 a 0 en Mendoza y 2 a 0 en el Monumental. En aquel campeonato continental La Banda cortó con una racha de 17 años sin títulos internacionales.

Los goleadores:

El uruguayo Rodrigo Mora es el goleador con 4 goles. Lo siguen Carlos Sánchez y Teófilo Gutiérrez (con 3 goles cada uno). Los que también conviertieron ante Godoy Cruz son: Matías Abelairas, Martín Aguirre, Fernando Belluschi, Paulo Ferrari, Jonatan Maidana, Ariel Ortega, Mariano Pavone, Leonardo Ponzio, Mauro Rosales, Manuel Lanzini, Eder Álverez Balanta, Fernando Cavenaghi, Germán Pezzella y Gonzalo Martínez (con un gol cada uno).

Último partido del Muñeco

El 17 de abril de 2010, Marcelo Gallardo jugaba su último partido en River. El Millonario, con Ángel Cappa como entrenador, ganó 2-1 con goles de Ariel Ortega y Paulo Ferrari. El muñeco salió lesionado y volvió en la Fecha 19 pero el Director Técnico no lo puso y no permitió que se despida de La Banda.

El juez

El encargado de impartir justicia será Patricio Loustau, con él River logró: 8 victorias, 4 empates y 4 derrotas. Última vez que dirigió al Millonario fue en la final de la Copa Argentina 2016, cuando La Banda se consagro campeón tras vencer 4-3 a Rosario Central. Lo acompañaran los asistentes Sergio Viola y Marcelo Aumente. Además, Luis Álvarez como cuarto árbitro.

Posibles formaciones:

River: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco; Gonzalo Martínez, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas e Ignacio Fernández; Lucas Alario y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Godoy Cruz: Rodrigo Rey; Luciano Abecasis, Diego Viera, Danilo Ortiz, Fabrizio Angileri, Sebastián Olivares; Ángel Gonzalez, Maximiliano Correa, Gastón Giménez; Juan Garro, Javier Correa. DT: Lucas Bernardi.



Árbitro: Patricio Loustau

Asistente 1: Sergio Viola

Asistente 2: Marcelo Aumente

Cuarto árbitro: Luis Álvarez.



Estadio: Malvinas Argentinas en Mendoza.



Televisa: Canal 13.