Gallardo: ''Seguimos sumando de a tres y con buenas cosas''

Google Plus

Gallardo y su River acumulan cuatro triunfos consecutivos (Foto: Fotobaires)

River sigue por la buena senda y acumuló su cuarta victoria consecutiva tras el triunfo como visitante por 2-1 frente a Godoy Cruz, en el marco de la fecha 18 del Campeonato de Primera División 2016/17.

El entrenador Millonario, Marcelo Gallardo, dialogó con la prensa y tuvo tiempo para hacer un breve análisis del encuentro: "Hubo dos partidos en uno. El primer tiempo, creo yo donde fuimos superiores claramente por juego, por situaciones, fue muy bueno lo que hicimos, tuvimos cuatro o cinco situaciones elaboradas con muchas claridad. Por ahí no estamos siendo del todo consistentes en concretar lo que generamos. Después en el segundo tiempo la primera media hora estaba encajonado, no pasaba nada, no encontrábamos cómo entrar. Y esa pelota parada, ese corner trajo el gol y a partir de ahí pudimos haberlo definido. Una victoria muy buena, seguimos sumando de a tres y con buenas cosas".

''En el primer tiempo volvimos a mostrar un juego bastante fluido''

"Nos empataron, creo yo que injustamente, pero esto es fútbol, y nosotros tuvimos varias y concretamos poco de lo que generamos. Pero sin dudas es la búsqueda la que más me importa. Y en el primer tiempo sobre todo volvimos a mostrar un juego bastante fluido'', agregó Gallardo.

Por otra parte y como en otras ocasiones, resaltó que el equipo vaya encontrando de a poco una idea clara de juego: "Me gusta que el resultado se haya dado favorable en pos de una búsqueda, de algo que nos identifique, de la manera que queremos jugar. Si bien siempre jugamos para ganar, a veces los partidos no se dan con la claridad que pretendemos, pero en definitiva es la búsqueda la que me da la sensación de que vamos por un buen camino".

Para finalizar, hizo referencia al uruguayo Rodrigo Mora, autor del gol de la victoria: "Realmente es un jugador que yo aprecio mucho, que hoy no tiene la posibilidad de jugar de entrada porque a sus compañeros los veo mejor que a él, y sin embargo trabaja y trabaja. Y tiene que estar así, no sólo por el gol, sino por involucrarse en el juego cómo lo hizo".