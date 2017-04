Larrondo: ''Voy a salir adelante''

Larrondo, con ánimo para seguir adelante (Foto: Télam)

La estadía de Marcelo Larrondo en River ha estado llena de contratiempos. Desde su llegada ha disputado solamente 132 minutos de manera oficial, debido a las lesiones que lo han afectado, desde la lesión en el menisco externo de la rodilla derecha que ya había sufrido vistiendo la camiseta de Rosario Central, pasando por una astroscopía y hasta una molestia muscular cuando iba a jugar para la Reserva el último domingo frente a Godoy Cruz.

En diálogo con La Nación, el delantero se refirió a lo que sintió cuando debió parar de jugar debido a las constantes lesiones: ''Tuve las mismas sensaciones que cuando sufrí la última sobrecarga, hace unos diez días. No quería arriesgar, y más sabiendo que para los juveniles del club es importante jugar en la Reserva y para nosotros sirve básicamente para sumar minutos. No quería restar en ese sentido. Y, obviamente, no quería exponerme a tener que estar más tiempo parado''.

''La rodilla se viene portando bien, eso te da bronca porque pasé por un momento crítico en la rodilla, no podía salir adelante, y ahora que está bien, vienen estas cosas pequeñas. Pero ahora no hay que bajar los brazos, y sí seguir pensando en positivo'', expresó Larrondo acerca de la última molestia sufrida hace algunos días.

Por otra parte, tuvo tiempo para mencionar como las lesiones lo afectaron en la parte anímica: ''Si no te dijera que estoy un poco bajoneado, te mentiría. Después de tantas cosas que me venían pasando, quería jugar y el domingo no pude. Pero tengo el apoyo de todos: de mi familia, de mis compañeros, de los directivos y del cuerpo técnico, que es lo más importante. Y con la ayuda de todos estoy confiado en que voy a salir adelante''.

Por otra parte, también le dirigió algunas palabras a los hinchas de River: ''Vine con una expectativa diferente y que por culpa de una lesión u otra, no pude demostrar mis características. Cuando estuve al cien por ciento de mis condiciones, demostré ser un jugador importante. Y espero que River pueda ver esa versión mía dentro de la cancha''.

''A la gente que me quiere retirar, no hay que darle bola''

''Se dijeron tantas cosas que si uno no es fuerte de la cabeza, no sale adelante. Lo demostré cuando se dijo que no iba a poder jugar nunca más y después me volví a entrenar con el grupo y tuve la posibilidad de jugar ante San Martín de San Juan e Independiente Rivadavia. Tal vez estas contracturas o mínimas distensiones que a veces me afectan al aductor o a un isquiotibial son por tanta falta de juego o con haber estado tanto tiempo parado. Así que bueno, a la gente que me quiere retirar, no hay que darle bola y hay que seguir adelante'', reflexionó sobre las personas que hablan sobre su posible retiro.

Para cerrar, hizo énfasis sobre el rendimiento que vienen demostrando sus compañeros a lo largo del año: ''Venimos muy bien de la cabeza. El equipo ha levantado muchísimo. Es el River que todos queremos ver. Estamos mostrando un fútbol muy interesante. Desde que ganamos en Colombia contra el Deportivo Independiente de Medellín, es otro River. Cuando repasamos los videos de los partidos, vemos que los goles vienen producto de un juego muy lindo, de muchos toques. Y lo más importante es que estamos concretando en el área rival, algo que es clave para poder ganar los partidos''.