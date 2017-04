Gallardo: ''Me entusiasma y me ilusiona la forma de jugar''

Gallardo, contento con el presente del equipo (Foto: @brunoecolombo)

River tiene todo preparado para recibir este domingo a partir de las 18.15 a Quilmes en el Estadio Monumental, en un encuentro correspondiente a la fecha 19 del Campeonato de Primera División 2016/17.

El técnico del Millonario, Marcelo Gallardo, dio su típica conferencia de prensa en la previa a un encuentro y allí resaltó el buen presente futbolístico que vive su equipo: "La idea es mantenernos, seguir con este crecimiento futbolístico del equipo, que continuemos mostrando consistencia en el juego. Debemos mejorar en algunos aspectos. Somos un equipo que ataca, y por ahí damos ciertas ventajas en lo defensivo. Debemos achicar las chances de los rivales. El equipo se debe comprometer con mucha gente para atacar como para defender".

''Trataremos de que los rivales no nos impidan hacer lo nuestro''

"El equipo está funcionando bien. Se está desarrollando algo bueno, y tenemos que mantenerlo para tener posibilidades. Me entusiasma y me ilusiona la forma de jugar. Debemos sostenernos. Cada vez va a ser más difícil. Los rivales tratan de encajonarte en un juego neutral. Trataremos de que los rivales no nos impidan hacer lo nuestro", habló haciendo referencia al rendimiento de sus dirigidos.

Por otra parte, dejó bien en claro cuál es el principal objetivo en el campeonato local: "No me voy a desenfocar de lo que buscamos, que es estar en el lote de los que pelean arriba para asegurar una plaza en la Copa del 2018. Para eso debemos acumular puntos. Si eso nos permite acercarnos, mejor. Si los de arriba dejan puntos, tomaremos la posibilidad".

También tuvo tiempo para responder sobre si había una posibilidad de una posible rotación en el equipo titular para los próximos partidos: "No estoy evaluando por ahora esa posibilidad. No hemos sufrido el desgaste de muchos partidos. Es verdad que mayo vamos a tener un mes muy cargado y por necesidades evaluaremos la posibilidad de cambiar. Por el momento sólo hemos sufrido el desgaste de algunos jugadores puntuales, como Ponzio y Maidana, que vienen participando desde hace mucho y les cuesta un poco más recuperarse. Si se recuperan relativamente bien, van a seguir jugando".

Para finalizar, destacó el gran momento que vive Gonzalo Martínez: "Siempre hemos creído en sus condiciones. Para algunos los momentos de adaptación no son fáciles. Son los procesos los que van determinando las cosas. Uno acompañó y trató de ser fiel a sus ideas. Me agrada, me pone contento que esté resolviendo una situación que no era fácil, que esté dando vuelta la crítica por el elogio".