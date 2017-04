Cara a cara: Alario vs. Andrada

Alario y Andrada dos delanteros que vienen afilados. FOTO: Fotomontaje.

Por la décimo novena jornada el "Cervecero" y el "Millonario" se medirán en el Estadio Antonio Vespucio Liberti. En la delantera de ambos conjuntos se encuentran por un lado, Lucas Alario que viene de ser convocado a la Selección Argentina y por la visita, Federico Andrada por el cual Quilmes tendrá que abonar para que pueda estar en cancha.

Marcelo Gallardo tiene un plus dentro del campo. Últimamente, la creatividad del juego ha hecho que tanto Driussi y Alario se conviertan en los estandartes del equipo anotando goles de todos colores. En la fecha anterior, ante Godoy Cruz de Mendoza, el turno fue para el número trece. Tras una jugada por el centro elaborada por Fernández y Martínez, Lucas Alario quedó cara a cara con Rodrigo Rey y solamente la punteó ante la salida del portero. La pelota entró despacio y estableció en la tribuna un grito desaforado de la hinchada visitante. El delantero millonario viene afilado y quiere seguir convirtiendo para que su equipo quede a solamente cinco unidades del puntero y clásico rival, Boca Juniors. Actualmente tiene siete tantos en el Torneo de la Independencia.

Reviví el gol de Alario a Godoy Cruz la fecha pasada en el Malvinas Argentinas.

Por el lado visitante, en la delantera se encuentra Federico Andrada, ex- jugador de River en el año 2012-2013. En el equipo de La Banda Roja usaba la 22 y no logró tener la continuidad necesaria para establecerse en el equipo que comandaba Ramón Díaz. Hoy en Quilmes, usa la '10' y es absolutamente indiscutible en el once titular del combinado cervecero. Es por eso que Quilmes tendrá que abonar un total de $50.000 (cincuenta mil pesos) para que el delantero juegue ante su ex-equipo debido a que su pase todavía pertenece a la institución de Núñez. Federico, viene de convertirle dos goles a Racing en la derrota por 3-2, en la primera oportunidad venció a Orión con un cabezazo letal dentro del área y en la segunda logró establecer la ventaja a través de un tiro desde los once pasos.

Acá repasamos el primer gol de Andrada en la fecha pasada.

De un lado, Lucas Alario cuyo apellido se lo asocia directamente con la palabra 'GOL', entró en la última convocatoria del seleccionado de Bauza y pica en punta para ser un delantero de la elite europea. Del otro, Andrada que es totalmente respaldado por la gente de Quilmes y sueña con algún día hacer lo que hace con la casaca del cervecero pero con el club que lo formó desde chico.