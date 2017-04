El cuento de la buena 'Pipa'

Una vez finalizado este partido, damos por terminada la transmisión en vivo y en directo entre River Plate y Quilmes por VAVEL.com. Muchas gracias por acompañarnos!

2-0. Alario.

1-0. Alario.

FINAL DEL PARTIDO! Con dos goles de Lucas Alario, River venció por 2-0 a Quilmes en El Monumental.

90' Se jugarán tres minutos más.

88' Gallardo agota los cambios. Se retira Nacho Fernández y en su lugar entra Camilo Mayada.

86' GOOOOOOOOOOOL DE RIVEEEEER! Alario aparece de nuevo y marca un doblete en esta noche de domingo. Gran contragolpe y la definición de Lucas con un remate a contrapierna del arquero cervecero. River 2-Quilmes 0.

82' Remate de Driussi llegando al área. Saque de arco para Quilmes que agota sus modificaciones: Contreras por Obregón.

81' Centro de Martínez y la pelota pega en un jugador rival. Tiro de esquina para el Millonario que realiza un cambio: Palacios por Martínez.

78' Mano de Nacho Fernández en tres cuartos de cancha. Tiro libre para el Cervecero.

75' Otro amonestado más en la visita. Andrada se suma a la lista y es el tercero en Quilmes. Moreira se suma del lado de River en los amonestados.

71' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE RIVEEEEEEEER! Lucas Alario marca el primer tanto del partido. Cabezazo de Driussi al corazón del área y el ex Colón empujó la pelota para abrir el marcador.

70' Primer cambio en el Millonario. Rodrigo Mora ingresa en lugar de Milton Casco.

65' Se produce el segundo cambio en Quilmes. Celeste ingresa en lugar de Calello.

63' Pase de Moreira al centro y Martínez remata al arco, aunque el tiro se va elevado. Saque de arco para Quilmes.

62' River circula la pelota ante un Quilmes totalmente replegado en su campo.

56' Ramírez por Da Campo. Primer cambio en el Cervecero.

54' Lucas Alario ve la tarjeta amarilla luego de falta a Colotto.

53' Mano a mano de Andrada ante Batalla. El ex arquero impidió el primer gol del Cervecero.

52' El árbitro otorga la ley de ventaja y River tuvo dos chances claras dentro del área. Driussi y Alario casi convierten. Atajada de Rigamonti y el remate del ex Colón que pasó cerca del palo.

50' Lateral defensivo para Quilmes que continúa igualando ante River sin goles.

46' Nacho Fernández amagó con rematar al arco y le dio el pase a Rojas. La defensa atenta, impide el mano a mano del volante.

Rapallini da la orden y comienza el segundo tiempo entre River y Quilmes.

Vuelven los equipos al campo de juego.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO! River y Quilmes empatan sin goles en El Monumental.

46' Primer amonestado en River. Jonathan Maidana recibe la tarjeta amarilla. Tiro libre para Quilmes.

45' Se jugarán dos minutos más.

44' Otra vez River. Otra vez Nacho Fernández con un zurdazo que se va lejos.

43' Matías Escobar, tercer jugador del Cervecero que ve la tarjeta amarilla. Se acerca el final de la primera parte.

39' Gran jugada de Nacho Fernández. Se perfiló para pegarle con la derecha y su remate pasó muy cerca del travesaño. Buen partido del ex Gimnasia.

37' Alario se iba solo para marcar el primer gol del encuentro. La gente del local pide penal para River y Rapallini no considera que sea así.

33' Fernández se asocia con Driussi y prueba al arco llegando al área. Todo continúa igual y el partido sigue 0-0.

30' Remate elevado de Lucas Alario. Saque de arco que realizara César Rigamonti.

26' Posición adelantada de Benegas. Se iba solo para estar mano a mano ante Batalla.

23' Remate de Da Campo y el Cervecero vuelve a probar al arco. Batalla atrapa y el partido sigue igualado en cero.

20' La pelota rompió el travesaño! Buena ejecución del Pity Martínez. Casi gol del Millonario y apura el local en estos momentos.

19' Sarulyte también ve la tarjeta amarilla luego de la falta a Fernández. Tiro libre desde la derecha para el Millonario.

18' Obregón recibe la tarjeta amarilla tras cometerle una falta al 10 de River.

17' Llegó el Pity Martinez por la banda derecha llegando al arco rival. La defensa vuelve demasiado rápido y es tiro de esquina para el equipo de Marcelo Gallardo.

13' Se salva nuevamente River. Centro de Pérez Acuña, remate de Benegas y Batalla controla sin generar rebotes. Dos situaciones claras tuvo la visita.

12' Falta contra Nacho Fernández y es tiro libre correspondiente al Cervecero.

7' Otra llegada de la visita y nuevamente consiguen un córner. Partido de ida y vuelta en El Monumental.

4' Vuelve a llegar Quilmes, misma jugada que la realizada en el arranque. Pero, esta vez consigue un tiro de esquina.

3' Buena circulación en el Millonario. Sin embargo, la defensa muy replegada impide la llegada del local.

40'' Se salva River en el arranque. Casi llega el primer gol de Quilmes. Andrada y una gran gambeta para hacer la diferencia. Benegas no llegó al segundo palo.

Ya comienza el partido!

Va a sacar Quilmes y habrá que esperar la señal de Rapallini.

Ya están los dos equipos en cancha. Se viene el partido entre el Millonario y el Cervecero.

Quilmes no vence a River desde el Torneo Inicial 2012, año donde ambos equipos volvieron a Primera División. En el estadio Centenario, el Cervecero se impuso 1-0, con festejo de Martín Cauteruccio.

La última vez que se enfrentaron fue en la fecha 1 del Torneo Transición 2016, en el Monumental, que se jugó un día lunes, porque el domingo había llovido torrencialmente. Fue goleada 5-1 del Millo, con doblete de Rodrigo Mora, doblete de Pity Martínez y el restante, de Lucas Alario. Había igualado parcialmente Romero.

El historial en Primera marca que se enfrentaron 66 veces, con 39 triunfos riverplatenses, ante sólo 10 quilmeños, y 17 empates. Abrumadora diferencia (29 partidos), pero también de goles, porque River le encajó 143, y Quilmes anotó 72.

El goleador de Quilmes en el torneo es Federico Andrada, con seis goles. El delantero está a préstamo en la institución del sur, porque su pase pertenece a River (donde es el máximo artillero histórico de las Inferiores, pero en Primera no tuvo muchas oportunidades). Debido a una cláusula, para que Fede pueda jugar hoy, el club quilmeño debió pagar $ 50.000.

Foto: LPM

En la tabla de promedios,el conjunto del sur está, por el momento, fuera de la zona roja, pero cerca. Cuatro equipos descenderán a mitad de año a la B Nacional (hasta ahora, son Arsenal, Temperley, Sarmiento y Atlético Rafaela).

En el campeonato, QAC se encuentra 27°, con 19 puntos, sólo por encima de San Martín de San Juan, Belgrano y Arsenal.Cinco éxitos, cuatro igualdades y nueve caídas componen la campaña cervecera, que lleva anotados 14 tantos y recibidos 28.

El último triunfo de Quilmes se remonta a la fecha 14 del torneo, la última jugada en el 2016: victoria de local 1-0 a Temperley, con tanto de Ramírez.

Foto: A Puro Gol.

El Cervecero perdió los cuatro partidos que lleva jugados en 2017: 1-3 vs Gimnasia (V), 0-1 vs Central (L), 0-3 vs San Lorenzo (V) y 2-3 vs Racing (L). Esta seguidilla de derrotas provocó la renuncia de Alfredo Grelak como DT. Esta tarde dirigirá interinamente Leonardo Lemos y luego asumirá Cristian Díaz, quien dirigió a Independiente y Olimpo, entre otros.

Foto: La Nueva.

Una realidad antagónica vive Quilmes. El Cervecero, en la fecha anterior y en el Centenario, ganaba 2-0 ante Racing, con doblete de Federico Andrada. De hecho, la Academia iba a quedar con 10 jugadores. Sin embargo, el cuadro de Avellaneda lo dio vuelta y ganó 3-2 (Bou, Martínez y Cuadra).

En el certamen, La Banda está en 6to lugar, con 32 puntos, con nueve triunfos, cinco empates y cuatro derrotas, sumando 29 goles a favor y 20 en contra. En caso de triunfo, superaría a Colón (33) y volvería al 5to puesto, en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2018.

Racha positiva: de los últimos 15 puntos en juego en el torneo, River sumó 13, con tres victorias consecutivas incluidas. No deja puntos desde el empate sin goles ante Unión, en la fecha 15.

En su última presentación en el Monumental, el Millonario derrotó 2-1 a Belgrano de Córdoba, por la fecha 17.

Foto:Olé.

River llega de gran manera a este encuentro: viene de vencer 2-1 a Godoy Cruz, en el Malvinas Argentinas de Mendoza, con goles de Lucas Alario y Rodrigo Mora; Correa igualaba transitoriamente para el Tomba.

¡Bienvenidos! En esta oportunidad, transmitiremos el encuentro entre River Plate y Quilmes, por la fecha 19 del Torneo de la Independencia 2016/17. ¡Comenzamos!