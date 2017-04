Gallardo: ''No iba a ser un partido sencillo''

Gallardo y su River siguen por el buen camino (Foto: Getty)

River sigue por la senda ganadora y obtuvo su quinta victoria consecutiva tras ganarle por 2-0 a Quilmes en el Estadio Monumental, con doblete de Lucas Alario, en un encuentro correspondiente a la fecha 19 del Campeonato de Primera División 2016/17.

El entrenador Millonario, Marcelo Gallardo, habló en conferencia en prensa e hizo un breve análisis del partido: "Yo estaba convencido de que no iba a ser un partido sencillo. Contra nosotros los rivales se potencian y ellos posiblemente era el partido que querían jugar. En el primer tiempo ellos nos podrían haber hecho algún gol. Fue duro, el segundo tiempo también. Nada más que el ser prolijos e ir hacia adelante nos iba a dar el premio y fue así".

"El análisis del partido, creo yo que en el primer tiempo fue parejo, los primeros veinticinco o treinta minutos fue un ataque por ataque, Quilmes nos atacaba y creó algunas situaciones de peligro. Después, en el segundo tiempo, empezamos a controlar mejor la pelota y ante la búsqueda pudimos encontrar el gol con un muy buen centro de Rodrigo (por Mora), que entró bien otra vez. Un partido duro, en una cancha difícil, pesada, pero es bueno seguir ganando", destacó el Muñeco.

''Ahora que tenemos funcionamiento, queremos concretar lo que generamos''

Por otra parte, se refirió a la contundencia que vienen teniendo sus dirigidos en los últimos cotejos: "Claramente no me iba a conformar porque necesitamos de todo lo bueno que generamos, convertirlo. Y nos venía pasando en los últimos partidos que no éramos del todo concretos a la hora de finalizar la jugada. Siempre te queda un sabor amargo, pero yo dije en un momento que me preocupaba más si el funcionamiento no nos identificaba. Ahora que tenemos funcionamiento, queremos concretar lo que generamos. Y no sufrir".

También se refirió a los aplausos que recibió Gonzalo Martínez cuando fue reemplazado: "Es bueno que pase eso, la reconciliación de un jugador con el hincha es saludable. Nos hace bien como equipo y es bueno que suceda, que la gente aprecie también el esfuerzo. Si bien hoy no fue un partido deslumbrante del Pity, creo que cumplió y la gente reconoció lo que viene mostrando en estos partidos".

Para cerrar, palpitó lo que será el enfrentamiento frente a Melgar el próximo jueves por la Copa Libertadores y avisó que pedirán que el siguiente partido del campeonato ante Tigre no se juegue el domingo: "Vamos a ver, intentaremos recuperar bien estos días para jugar el partido de Copa el jueves y ver si tenemos la chance de jugar un poquito, está pedido con Tigre jugar el lunes o el martes, se lo pedí a los directivos nuestros, ya que vamos a jugar el jueves a la noche. Después vamos a tener un mes de mayo muy cargado, ahí veremos cómo se van recuperando los jugadores".