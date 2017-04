Driussi: "Me pone muy contento que los delanteros pasemos por un buen momento"

Sebastián Driussi es el máximo goleador de River en el campeonato argentino con 12 tantos, Foto: Vavel.

Sin dudas que River tiene un gran presente. Esta siendo un equipo que rinde muy bien, pero sobre todo sabe atacar, por lo que no hay que pasar por alto el momento de sus delanteros. En referencia a eso, Sebastián Driussi habló este mediodía en rueda de prensa luego del entrenamiento del equipo en el River Camp.

"Es una competencia sana entre los delanteros. Me pone muy contento que estemos pasando todos por un buen momento", aseguró.

Luego se refirió a lo fundamental que fue el uruguayo, Rodrigo Mora, en los últimos partidos: "Que Rodrigo haya levantado me alegra, porque es un jugador que a nosotros nos sirve muchísimo", elogió.

Después, el jóven atacante de 20 años contó lo que le pide el entrenador, Marcelo Gallardo: "Marcelo me pedía que me tire al medio para conectar el mediocampo con los delanteros. Pero en estos partidos me pide que llegue más al área y por ahí me estoy olvidando un poco de eso", confesó.

También hizo referencia a la asistencia que le dió a Lucas Alario, en el último partido ante Quilmes: "Lo veníamos trabajando al tema de las asistencias a Alario. Por suerte pude asistir a Lucas que viene haciendo bastante goles. Espero que Lucas se acuerde que lo asisití, je", manifestó entre risas.

Por otra parte, Driussi trató de ser cauteloso ante una posible convocatoria a la selección argentina, la cuál se especula, debido a que lleva un buen rendimiento en el Millonario y suma doce goles en el campeonato local: "Siempre uno sueña con la selección. Pero trato de estar tranquilo y tratar de trabajar día a día para que si en algún futuro me toca, tratar de estar a la altura. Voy paso a paso, lo vengo haciendo tranquilo y trato de disfrutar de este momento", deslizó.

Por último dejó en claro que River tratará de pelear los dos frentes (torneo local y Copa Conmebol Libertadores) y se refirió a Melgar de Perú, el rival que tendrá que enfrentar la Banda el próximo jueves por la Libertadores: "Es un equipo muy duro que le ganó a Emelec en la Libertadores y que viene muy bien en el torneo peruano, así que va a ser un rival difícil. La Copa es partido a partido, es difícil y sabemos de lo que se trata esto, así que no podemos confiarnos", cerró.