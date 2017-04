Cara a cara: Lucas Alario vs. Omar Fernández

Google Plus

Alario y Fernández. Las estrellas de ambos equipos. FOTO: Web.

River Plate tiene los cañones apuntando hacia la Copa Libertadores 2017 y tendrá que pasar este jueves por una prueba bastante complicada que será vencer a Melgar, puntero de la Liga Peruana. Del lado del visitante, también hay ambición y se preparan mentalmente para vencer a uno de los equipos "más poderosos" de Sudamérica. Es por eso que tanto en el ataque del Millonario como en el de Melgar, se encuentran las llaves de todos los partidos.

Del lado local, el ya conocido Lucas Alario está en boca de todos debido a sus deslumbrantes actuaciones por el Torneo Local. Viene de convertirle dos tantos a Quilmes en la fecha pasada en la victoria 2-0 de River sobre el "Cervecero". Su presente lo ubica con 9 goles en la tabla de los mayores goleadores del campeonato, dos por debajo de Driussi que lidera dicha lista de máximos artilleros en la temporada 2016-2017. "El Pipa" es un delantero con futuro europeo y de Selección, en la cual ya ha sido parte pero con pocos minutos dentro de la cancha. Dentro del área suele ser letal cuando le toca definir. Días antes del encuentro con Melgar declaró: "Los partidos siempre son diferentes por Copa y además, muy difíciles".

Reviví el segundo de Lucas ante Quilmes en el Monumental.

Por su parte, la visita posee como extremo por la izquierda al joven de 24 años, Omar Fernández. El delantero es rápido y con mucha capacidad de llevar la pelota dentro del área, no solamente para convertir sino también para asistir a sus compañeros de ataque. En el Torneo local de Perú, Melgar marcha como líder y en gran parte es gracias a la eficacia que tienen los delanteros a la hora de marcar. Si bien Melgar no es un equipo difícil, Fernández es de esos futbolistas que puede revertir o complicar un encuentro solo. Con mucho futuro, el colombiano se prepara para visitar al conjunto de Gallardo y destacó, horas antes del partido que: "River es uno de los más poderosos de Sudamérica, mantienen el buen nivel hace mucho tiempo. Sin embargo, no son invencibles".

Ambos delanteros tienen características diferentes; uno es goleador nato, depredador del área y que su función principal es que la pelota entre al arco. El otro; es extremo, mucho más rápido pero con menos gol.