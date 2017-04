Melgar, un rival para no confiarse

Google Plus

Melgar venció 1-0 a Emelec en su estreno copero (Foto: El Comercio).

La Copa Libertadores 2015 fue inolvidable para todo riverplatense. Cortar esos 19 años de sequía del trofeo más importante de América, superando nada menos que a Boca, Cruzeiro y al temible Tigres, mostrando un temple copero que River no tenía hacía décadas. Sin embargo, casi no supera la fase de grupos, y un equipo peruano, Juan Aurich, le hizo la vida imposible al Millonario y si no hubiera sido por Tigres (vaya paradoja), habría eliminado al cuadro de Gallardo.

Dos años después, en la misma instancia, La Banda volverá a toparse ante un conjunto incaico, por primera vez, Melgar. A priori, no parece ser candidato, teniendo en cuenta que los otros rivales del Grupo 3 cuentan con más historial internacional, DIM de Colombia y Emelec, uno de los grandes de Ecuador. No obstante, el Rojinegro peruano ganó en su presentación, de local, por 1-0 a Emelec, con gol de Luis García, y lidera con River esta zona de la Libertadores.

Ubicado en la ciudad de Arequipa y con 102 años de edad, Melgar se apunta a ser la revelación. Ganador de dos títulos de Primera División en su país, el último en 2015, actualmente lidera la tabla de posiciones del Torneo Descentralizado 2017, con 19 puntos en 9 fechas jugadas (invicto, con cinco éxitos y cuatro empates). Viene de ganarle de visitante por 2-1 a Unión Comercio.

Figuras principales

El equipo dirigido por Juan Reynoso tiene como su faro goleador al colombiano Omar Fernández. Su capitán es Ysrarl Zúñiga, atacante de 40 años que fue multicampeón en varios equipos de su país. Asimismo, el único jugador del plantel que forma parte del seleccionado peruano (dirigido por Ricardo Gareca) es el lateral Izquierdo Nilson Loyola. Por otra parte, hay un argentino en este conjunto, el delantero Emanuel Herrera, con pasado en Rosario Central, pero que sólo lleva tres goles en Melgar.

Participaciones internacionales

Melgar se acostumbró a estar presente en los certámenes sudamericanos en estos últimos años. Está disputando su cuarta Copa Libertadores, tras su experiencia en 1982, 1984 y 2016 (nunca pudo pasar la fase de grupos). El año pasado, finalizó último en su zona que compartía con Atlético Mineiro, Independiente del Valle (donde jugaba Arturo Mina) y Colo Colo.

Estadio

Melgar juega de local en el Estadio Monumental de UNSA, con capacidad para 60.000 personas, el segundo más grande de Perú, después del Estadio Nacional en Lima. Una gran fortaleza que deberá sortear River.