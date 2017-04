Gallardo: "Se habla de equipos que ganan un solo campeonato y nosotros hace tres años que somos competitivos"

Foto: Prensa River.

Siempre es un gusto escucharlo hablar a él: Es claro en sus conceptos, se muestra como una persona firme en sus convicciones y que no oculta decir lo que no le gusta. Ese es Marcelo Gallardo, quién hace tres años dirige un "equipo competitivo" que es al menos siempre protagonista, como si eso fuera poco a pesar de "haber sufrido mucho el recambio".

El Muñeco, como dijimos, no es de esquivar preguntas o no decir lo que no le gusta en este mundo del fútbol y así lo dejó en claro con su opinión al respecto de la exclusión de River Plate en la Comisión directiva de AFA:

"No me preocupa que River no este dentro de AFA, me siento totalmente identificado que sea así".

Fue uno de los apuntados por la opinión pública como un buen candidato a dirigir la Selección Argentina post despido de Edgardo Bauza, pero fue él mismo DT quién se ocupó de decir que prefiere seguir en el club de sus amores: "No se si estuve cerca de la Selección, mas allá del deseo de muchos. Mi momento llegará, hoy no lo era”, sostuvo.

También Napoleón habló de su ejército que pelea ambos frentes y sus objetivos: "El gran desafío mío era que River juegue bien y eso está pasando, nos llena de satisfacción tener una idea de juego definida. Nuestro objetivo es la Copa Libertadores sin descuidar el campeonato".

Más declaraciones de Gallardo en Supermitre:

- "El 2016 fue un año de mucho desgaste mental, no me sentí del todo conforme con las formas del equipo".

- "Teníamos que ganar la Copa Argentina, que todos querían ganarla, fuimos y la ganamos".

- "Alario va a llegar al mundial en un momento extraordinario, por eso no se tiene que ir".