El podio millonario ante Melgar

Ignacio Fernández, Lucas Martínez Quarta y Sebastián Driussi. Tres destacados en un equipo que jugó un partido casi perfecto. FOTO: Nicolás Kralj.

El volante ex Gimnasia de La Plata, Ignacio Fernández, se convierte en cada partido en una pieza fundamental del funcionamiento que quiere Marcelo Gallardo para River Plate. Nacho metió el primer gol del conjunto Millonario y asistió a Lucas Martínez Quarta y a Sebastián Driussi para sus anotaciones. El volante está en toda la cancha, defiende, ataca, juega, hace jugar. Hoy, sin duda, es el mejor jugador de La Banda. Hoy lo demostró y por eso fue la figura de un gran equipo. Buen momento del volante que con la llegada de Ariel Rojas al conjunto logró la libertad que necesitaba para convertirse en el dueño de la pelota en ataque.

Llegó Luciano Lollo, llegó Arturo Mina, sin embargo, el puesto hoy es de Lucas Martínez Quarta. El canterano es una de las apuestas de Gallardo y no deja de rendir. A pesar de tener la culpa del primer gol de Melgar, el central se recompuso con una asistencia y un gol. En el gol de Nacho Fernández hizo una jugada de antología, dejando a un defensor en el piso y asistiendo a Nacho. Luego, hizo su propio gol, definiendo con una hermosa chilena, convirtiendo el tercero de River y el segundo de su cuenta personal en Copa Libertadores. El juvenil, que hizo todas las categorías inferiores en River, está demostrando con creces que puede ser dueño del puesto.

El tercer lugar es para Sebastián Driussi, otro de cantera riverplatense. El delantero hizo dos goles y es el goleador del plantel, tanto en campeonato local como en Copa Libertadores. Gran momento del delantero que es movedizo, picante y no da referencia a los defensores contrarios, que no saben por dónde va a aparecer. Hoy convirtió el segundo y el cuarto de River Plate en una importante victoria. Se bancó ser suplente de Rodrigo Mora en su momento, tuvo ofertas y decidió quedarse. Hoy, no se cansa de hacer goles y es, junto a Lucas Alario, una de las duplas más peligrosas del fútbol argentino.

Hoy haremos un párrafo aparte para el equipo. Hoy, podemos decir que la gran figura fue el equipo. Obviando los primeros minutos del partido, River contó con una defensa sumamente sólida, un mediocampo que, a pesar del poco trabajo, por el vértigo del partido, respondió cuando tuvo que hacerlo, y un ataque implacable, que llega al área contraria con 5 ó 6 jugadores, siempre. Gran momento de River que, jugando así, se postula como firme candidato.