Gallardo: ''Estoy realmente muy contento''

Gallardo cada vez más identificado con la forma de juego de River (Foto: Fotobaires)

River tuvo otra gran actuación y le ganó por 4-2 a Melgar en el Estadio Monumental por la fecha 2 del grupo 3 de la Copa CONMEBOL Libertadores y de esta manera acumuló su sexto triunfo de manera consecutiva.

El técnico Millonario, Marcelo Gallardo, habló en conferencia de prensa tras el encuentro y se mostró muy feliz por la actuación de sus dirigidos: "La verdad que lo disfruté. Vivo el partido con mucha intensidad y me sentía representado en lo que veía. Y eso me gusta mucho que pase. Ahora estaba viendo las imágenes del partido y la verdad estoy todavía más feliz de que el equipo haya jugado de la manera que jugó".

''Se ha visto un River que jugó muy bien''

"Estoy realmente muy contento porque sentí una gran identificación con el equipo, con la forma, con la idea que encaramos el partido, más allá de esos veinticinco primeros minutos que nos costó resolver algunas situaciones que se presentaron, sobre todo en las jugadas de los goles de ellos. Pero igualmente después de esos minutos que nos convirtieron y nosotros pudimos también convertir, a partir de ahí empezamos a tomar el control del partido y no paramos hasta el final. Se ha visto un River que jugó muy bien y que supo condicionar totalmente al rival", destacó el entrenador sobre el desarrollo del cotejo.

Por otra parte, se refirió al nivel de su equipo en los primeros treinta minutos: "Los rivales también juegan, te estudian y te analizan. En esa primera media hora, el equipo peruano fue bastante inteligente. Después se vio que no lo pudo sostener. En esos treinta minutos fueron inteligentes, agresivos para atacarnos, pero después de ahí no les quedó nada, se vieron totalmente superados".

También tuvo tiempo para reflexionar sobre el tipo de juego que caracteriza a River: "Es la apuesta que tenemos de jugar, es una forma que asumimos ese tipo de riesgos, asumimos tomarlos. Mientras se sientan con confianza, seguros, me parece perfecto, porque en definitiva sí intentamos corregir esos momentos que se dieron en esos primeros minutos. Después lo corregimos y no sufrimos más. Es normal en un equipo que intenta atacar. Seríamos anormales si no sufriéramos este tipo de consecuencias".

Sobre el defensor Lucas Martínez Quarta y el mediocampista Ignacio Fernández, Gallardo no tuvo más que palabras elogiosas hacia ellos: "Tiene mucho valor, es su segundo partido a nivel internacional, con veinte años. Muestra jerarquía, que no le pesa en absoluto jugar esta competencia con la camiseta de River. Partido tras partido sigue mostrando un crecimiento enorme, me pone muy feliz. También estoy muy feliz porque se le dio el gol a Nacho, que hace mucho que genera y no se le venía dando la posibilidad. Hoy por suerte se pudo sumar a la goleada del equipo".

"Voy a evaluar la posibilidad de ver cómo se recuperan, hay algunos jugadores que están más cansados que otros, posiblemente algunos hayan sentido el esfuerzo más que otros. En base a eso, no tenemos mucho tiempo de recuperación, pero el domingo a la mañana veré cómo están para jugar nuevamente", finalizó el técnico.