Convocados para la victoria

River busca alargar su racha de 6 victorias consecutivas. FOTO: Prensa oficial.

Ayer, River extendió su racha victoriosa ante Melgar ganándole 4-2 en el Monumental en el marco de la segunda fecha de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. El equipo cada vez se asemeja más al primer River de Gallardo con una gran potencia ofensiva, aunque tiene unas dudas en el fondo cuando lo atacan.

Pero el calendario del Millonario es apretado, además el Matador no aceptó posponer el partido para el lunes, y por esta razón no se pueden relajar. Esta tarde, el Muñeco convocó a 18 jugadores para enfrentar a Tigre entre quiénes no aparece el capitán: Leonardo Ponzio, que el DT decidió preservar ante la acumulación de partidos del experimentado volante que sería reemplazo por Nicolás Domingo. Se destaca también la presencia de Luciano Lollo y nuevamente quedó relegado Arturo Mina.

LOS CONVOCADOS PARA ENFRENTAR A TIGRE:

Arqueros: Augusto Batalla y Maximiliano Velazco.

Defensores: Luciano Lollo, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta, Jorge Moreira, Milton Casco.

Volantes: Iván Rossi, Ignacio Fernández, Ariel Rojas, Gonzalo Martínez, Exequiel Palacios.

Delanteros: Sebastián Driussi, Rodrigo Mora, Carlos Auzqui, Lucas Alario e Iván Alonso.