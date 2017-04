Exequiel Palacios: "Mi sueño es afianzarme en primera y creo que voy bien"

Por primera vez desde que juega en River, Exequiel Palacios es enfocado por una cámara que no está ubicada en un estadio de fútbol. Está en el predio de Ezeiza haciendo su debut, esta vez como entrevistado para el sitio oficial del club: "Llegué en el 2008 de Tucumán, hice desde las infantiles acá. Soy categoría 98' y jugué con Luis Olivera y con Gonzalo Montiel en Reserva" cuenta el volante como carta de presentación ante los miles de hinchas que desconocen a la nueva promesa del club que viene de Parque Chas.

El juvenil es una de las cartas fuertes en el banco para Marcelo Gallardo, y él revalida su confianza cada vez que entra mostrando una buena técnica y pase: "Me aconseja continuamente en la semana, cuando me toca entrar me dice que que confía en mi y que venga lo que vengo haciendo que es bueno y que no me relaje" afirma.

"Es un grupo muy cómodo, humilde ante nada. Conozco a la mayoría de las inferiores"

Lucho González y Toni Kroos son los jugadores a imitar de quienes Exequiel trata de aprender viéndolos jugar, y vaya si eso le ha traído recompensa: Es uno de los convocados por Claudio Úbeda para la selección sub 20 que participará del Mundial Sub-20 en Corea. Mientras tanto, es inminente su firma para la renovación de su contrato (el cual expira a fin de año) por cuatro años más y con una cláusula de salida de 15 millones de euros.