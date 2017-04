Cara a cara: Augusto Batalla - Julio Chiarini

Google Plus

Augusto Batalla y Julio Chiarini, uno empezando su carrera y el otro acercándose al final. A ambos los une que conocen lo que estar bajo los tres palos del arco más grande del mundo. FOTO: Nicolás Kralj.

River Plate disputará la fecha 21 ante Sarmiento de Junín. Este encuentro tendrá una particularidad. El reencuentro de dos arqueros con una amistosa rivalidad. Cuando Marcelo Barovero decidió emigrar a México, dos guardametas fueron lo que compitieron por ocupar su lugar. Augusto Batalla, quien ganó el pulso y hoy defiende el arco de River Plate, y Julio Chiarini, quien hoy está a cargo de proteger el cero de Sarmiento de Junín.

Augusto Batalla es el arquero titular e indiscutido para consideración de Marcelo Gallardo. A pesar de que el arquero está teniendo sus primeras experiencias en un club de Primera División, posee una vasta carrera en selecciones juveniles. Desde los 13 años, Batalla es una fija en la Selección Argentina, obteniendo títulos sudamericanos con las categorías Sub 17 y Sub 20. Con la Primera División de River Plate ya ganó la Copa Argentina y la Recopa Sudamericana. Batalla es un juvenil que cada partido que pasa se afirma y deja ver un proyecto inmenso, y aunque a veces comete errores de juventud, no deja de ser un gran portero. En algún momento fue pretendido por Real Madrid, pero decidió quedarse en Núñez.

Julio Chiarini, con 35 años, lleva una gran experiencia en sus espaldas, principalmente en el ascenso argentino, en clubes como Guillermo Brown o Instituto, entre otros. En el club cordobés estuvo desde 2009 hasta 2014, y sus grandes actuaciones fueron lo que lo llevaron a River Plate. A pesar de esto, jamás pudo ganar la titularidad por sobre Marcelo Barovero, sin embargo, fue participe de 4 títulos internacionales con La Banda (Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015, Libertadores 2015 y Suruga Bank 2015), teniendo correctas actuaciones en los momentos que le tocó jugar. En el año 2016, cuando Marcelo Gallardo se decidió por Batalla, emigró como jugador libre a Sarmiento de Junín, donde todavía se mantiene como arquero titular.