River no cerró, Sarmiento aprovechó

Google Plus

River Plate y Sarmiento de Junín empataron en el Monumental, Un resultado que sirve demasiado para ninguno de los dos. FOTO: Clarín.

River Plate apenas consiguió un empate ante Sarmiento de Junín, en el Monumental. El Millonario se había puesto en ventaja al inicio del segundo tiempo, pero no pudo ampliar, y en una jugada totalmente aislada, Sarmiento obtuvo el empate definitivo. Mal resultado para ambos equipos. En el local para pelear el campeonato y en el visitante para evitar el descenso.

River salió a la cancha como una tromba y antes de los dos minutos de juego ya había rematado al arco peligrosamente. El encuentro siguió con este ritmo y River intentaba lastimar por los extremos. En la izquierda con Casco y Rojas, por la derecha con Nacho Fernández y Moreira. A pesar de esto, fallaba la definición. Lo mejor de Sarmiento fue a los 30, cuando Astina sacó un remate de la galera, pero obtuvo una gran respuesta de Batalla. Casi sobre el final, Alario definiría de media vuelta y Chiarini taparía de manera increíble lo que era el primero de River. A pesar del dominio futbolístico, el local no lo puedo plasmar en el marcador y el entretieypo llegaba con ambos conjuntos aun en cero.

En el amanecer del complemento River se pondría en ventaja con gol de Sebastián Driussi a los 4 minutos. Desde aquí, en el partido solo hubo un equipo, el local. El Millonario no pudo ampliar la ventaja por una gran actuación de Chiarini, que apagó todas las chances del local, y esto costó caro. A los 36, en una jugada totalmente aislada, Sarmiento conseguiría el empate mediante un córner que Pérez Godoy cambiaría por gol. Desde aquí, River siguió atacando, pero con la imprecisión del paso de los minutos y no pudo hacer nada para evitar el empate.

Con este resultado. River Plate queda tercero con 39 puntos, compartiendo posición con Estudiantes de la Plata y Racing. Queda a tres del segundo, que es Newell´s Old Boys, y a seis del líder Boca, que empató su partido ante Rafaela. Por su parte, Sarmiento de Junín suma un punto que no lo ayuda demasiado y sigue en posiciones de descenso. Resultado inmerecido para River Plate que no jugó mal, pero tampoco supo capitalizar las oportunidades para aprovechar los resultados rivales.

Los goles