Maidana: "Tenemos que tratar de estar serios, firmes y lastimar en los momentos justos"

Google Plus

Jonatan Maidana en rueda de prensa. Foto: Vavel.

Luego de lo que fue el entrenamiento de River Plate, esta mediodía, en el estadio Monumental, dos de los futbolistas del plantel hablaron en rueda de prensa. Uno de ellos fue Jonatan Maidana, un jugador importante en la defensa del equipo de Marcelo Gallardo.

El futbolista hizo hincapié en Emelec, el equipo al que el Millonario tendrá que visitar el próximo jueves en Ecuador, por la Copa Conmebol Libertadores: "Es un rival duro e importante, que de local se hace fuerte, viene bien en el torneo local, así que están con mucha confianza. Por eso mismo tenemos que tratar de hacer un buen partido, de estar serios, firmes y tratar de lastimar en los momentos que tengamos la posibilidad", manifestó.

"Todos los partidos son importantes, especialmente los de la Copa. Obviamente que un buen resultado nos daría un poco mas de aire. Va a estar complicado allá, pero vamos con la idea de sumar de a tres", dejó en claro Maidana.

Posteriormente opinó que el equipo debe seguir por la misma línea de juego que viene teniendo en este año 2017, la cuál le dió muchos resultados positivos, a pesar del empate del último domingo ante Sarmiento de Junín. En referencia a ese partido dijo: "Obviamente que terminamos con bronca por no poder ganar. A veces los partidos se dan así, cuando no lo podés cerrar te pueden lastimar. Pero ya pasó a un segundo plano y ahora nos tenemos que enfocar en la copa".

También contó como se siente físicamente: "Por suerte vengo jugando bastante y estoy agradecido por la confianza que me da el cuerpo técnico. Me vengo sintiendo bien", aseguró.

Más tarde dijo que el equipo debe mejorar los errores defensivos y habló sobre su compañero de zaga, Lucas Martínez Quarta, quién expresó sentirse cómodo jugando al lado de Maidana: "Desde que Lucas arrancó a jugar, se viene sintiendo cada vez más firme y se va convirtiendo en una pieza clave para el equipo. Yo trato de ayudarlo como el ayuda al equipo", contó.

Por último dejó en claro que no tenía inconvenientes de jugar el partido ante Atlético Tucumán el domingo (si no se postergaba) y analizó el panorama del Millonario en el campeonato argentino, que se encuentra quinto a seis puntos del líder, Boca Juniors: "Mas allá de que Boca pierda puntos, nosotros no podemos resignar más unidades y tenemos que ganar para seguir expectante en la pelea por el campeonato", cerró.