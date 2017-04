River visitará a un complejo rival en Ecuador

Google Plus

Por un lado Sebastián Driussi, goleador de River en el torneo local con 13 tantos y del otro Bruno Vides, máximo artillero de los Azules en 2017 con cinco anotaciones. Foto: Fotomontaje.

Luego del empate ante Sarmiento de Junín, el último domingo por el campeonato argentino, River Plate pone la cabeza en lo que será el partido de mañana ante Emelec de Ecuador. El cotejo correspondiente a la tercera fecha del Grupo 3 de la Copa Conmebol Libertadores, se disputará el jueves a partir de las 21:15 hs (hora argentina), en el estadio George Capwell, será arbitrado por el chileno, Roberto Tobar y transmitido en directo por la señal televisiva, Fox Sports,

El equipo dirigído tácticamente por Marcelo Gallardo, es el líder de su zona con seis puntos, producto de dos triunfos ante Independiente de Medellín de Colombia y Melgar de Perú, y en el caso de que mañana consiga por lo menos un empate se asegurará quedar en el primer puesto del grupo en soledad. Pero no será una tarea sencilla para el Millonario, ya que el conjunto ecuatoriano no pierde como local desde el 26 de octubre del año pasado, cuando cayó ante Barcelona de Ecuador por 1-0, en la liga de su país. Además de eso, la Banda no es avalada por las estadísticas, ya que de 12 partidos que disputó en tierras ecuatorianas, en toda su historia, ganó dos, empató tres y perdió diez. La última victoria de River en ese país fue en la Copa Libertadores 2005, cuando superó a Olmedo por 3-2.

Para el partido ante los Azules, el Muñeco Gallardo tiene pensado poner en cancha a los mejores jugadores que tiene a disposición, a pesar de que el domingo pasado todos hayan disputado el cotejo ante Sarmiento. Por ende, los once titulares, en una formación de 4-4-2, serían: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco; Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez; Sebastián Driussi y Lucas Alario.

En tanto que Emelec, entrenado por el uruguayo, Alfredo Arias, reservó a sus titulares en el último partido que tuvo por el campeonato ecuatoriano ante Delfín, con quién empató 3-3 como visitante, para ponerlos mañana ante el Millonario. La formación, con esquema táctico de 3-5-2, que presentarán los Azules estaría conformada por: Esteban Dreer; Óscar Bagui, Fernando Pinillo, Jordan Jaime; Pedro Quiñonez, Fernando Gaibor, Byron Mina, Osvaldo Lastra, Ayrton Preciado, Marcos Mondaini y Bruno Vides.

La última vez que River visitó a Emelec en Ecuador fue en la Copa Libertadores del año 2003. En aquella ocasión, el Millonario perdió por 3-1. ¿Podrá mañana obtener su primer triunfo ante este duro equipo ecuatoriano en condición de visitante?.