D'onofrio: "Estamos capacitados para ganar la Copa"

¿Podrá D'onofrio cerrar (al menos) su primer mandato en River ganando por segunda vez la Copa Libertadores? (Foto: Olé)

Este 2017 viene siendo muy bueno para River: Esta noche cuando enfrente a Emelec podrá sellar su clasificación a 8vos de final, está entre los cinco primeros del torneo y el nivel del equipo presta a la ilusión. Este cambio se empezó a vivir cuando llegó a la presidencia Rodolfo D´onofrio y contrató a Marcelo Gallardo para ser el DT del primer equipo - previa consejo del manager, Enzo Francescoli , pero su mandato caduca el 17 de Diciembre cuando sea el llamado a elecciones y no falta mucho para que oficialice su candidatura hacia una reelección o no: "Nos quedan 2 o 3 meses para tomar la decisión. Ser presidente de River era algo que nunca imagene que iba a ocurrir porque no estaba en mi cabeza y ocurrió y estoy agradecido con los socios que me dieron esta oportunidad. Ahora, es un esfuerzo muy grade, para estar al frente de River hay que tener muchas ganas, no es un sacrificio sino un esfuerzo grande. No solamente es generar en los juveniles un futuro, cuando llegamos a River no tenía nada ni economico, ni financiero ni jugadores porque teníamos carencia de jugadores de abajo. Y ahora, los jugadores fueron saliendo y lo fuimos buscando; hoy tenemos un estructura en Ezeiza y ahora estamos construyendo un complejo en Hurlingham para poder desarrollar mejor nuestro trabajo", afrimó.

Otro cuyo vínculo con el club vence a fin de año es el del muñeco, sobre lo cual el presidente dijo: "Con Gallardo cumplimos la palabra de cuando acordamos en diciembre pasado su continuidad, que hasta diciembre de este año cuando finalice mi mandato no hablabamos del tema. No había clausula de salida ni nada, fue de palabra. Estamos trabajando hasta el 17. Mi deseo es que Gallardo continue en River y la mejor manera es el silencio, hay que dejarlo trabajar. Está en el tomar la decisión".

Gallardo me contó que en varias en oportunidades lo que disfruta estar en River: 'aunque el día de mañana es probable que pueda estar en el mejor club de europa, lo que vivo en River en no lo voy a vivir nunca'

En cuanto al presente del equipo, confía plenamente en los jugadores a los cuales lo ve capaces lograr cualquiera de los objetivos que tenga enfrente: "Veo un equipo absolutamente convencido de lo que hace y cuando el grupo está unido, es más fácil llegar a los resultados. Estamos en un buen camino. Estamos capacitados para ganar la copa o el campeonato, después depende de los adversarios".

"Se lo dije a Messi después del partido en Japón: 'Si algun dia queres terminar tu carrera en River tenes la puerta abiertas'. Pero se que esta comodo en Barcelona", contó el dirigente sobre su intención de que el astro del fútbol se ponga La Banda, con Mascherano si también desea volver.

MÁS DECLARACIONES DE D'ONOFRIO EN 90 MINUTOS:

- "Es difícil ganar la Copa Libertadores, no solamente los partidos sino las canchas a las que vamos los lugares los viajes tantos bueno equipos. Es algo que no te da tiempo de disfrutarlo".

- "El futuro de Mina dependerá de él y de gallardo. Si hoy no está es porque Marcelo considera que no está en condicioes. Desmiento todo tipo de oferta"

- "No puede pasar, a los profesionales hay que exigirle para que respete la camiseta de su club y no para que se agarre a piñas. Esto tiene que terminar. El castigo no tiene que ser de la Conmebol sino de los propios clubes". (Sobre el final que tuvo Peñarol-Palmeiras)