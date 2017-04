Gallardo: ''Sabíamos que iba a ser un partido muy duro''

Gallardo, feliz por la realidad que vive su River (Foto: La Página Millonaria)

River se sigue haciendo fuerte en la Copa CONMEBOL Libertadores. Esta vez le ganó como visitante por 2-1 a Emelec y acumuló su tercer triunfo en igual cantidad de presentaciones, con los goles convertidos por Jorge Moreira y Lucas Alario. El local había comenzado arriba desde el primer minuto de juego por el tanto de Ayrton Preciado.

El técnico Millonario, Marcelo Gallardo, dialogó con la prensa tras el encuentro y resaltó la importancia que tuvo empate en el primer tiempo: "Sabíamos que iba a ser un partido muy duro. En su estadio y con su gente no perdía hacía mucho tiempo. El gol de ellos al inicio nos golpeó, pero rápidamente nos metimos en el partido, logramos recuperarnos y logramos jugar en el campo rival. Logramos el empate merecidamente".

"En el primer tiempo fue bastante bueno lo que hicimos, más por cómo nos repusimos después de haber recibido un gol en los primeros minutos. No le cedimos la pelota a Emelec. Me gustó el primer tiempo que hicimos. En el segundo no lo pudimos sostener y se complicó un poco más. No era fácil, sabíamos que lo podíamos sufrir", agregó el entrenador.

Luego, reconoció la dificultades que tuvo el equipo en el segundo tiempo pero rescató la contundencia para dar vuelta el resultado: "Fue diferente, se notó el cansancio y perdíamos la pelota, pero nos hicimos fuertes en la cabeza. Tuvimos la chance de marcar el segundo gol y fuimos decisivos, cosa que nos faltó el domingo pasado, en el campeonato, contra Sarmiento. Esto nos da la posibilidad de pasar a la próxima fase consiguiendo un buen resultado en la próxima fecha como local".

"Lo viene haciendo de muy buena manera en los partidos que suele entrar y eso me llena de alegría. Eso es estar metido. Me gusta tener jugadores con esa mentalidad, que no se conforman y que están al pie del cañón para jugar y ser decisivos", elogió el técnico al uruguayo Rodrigo Mora, asistente de Lucas Alario en el segundo gol Riverplatense.

Por otra parte, afirmó que el principal objetivo de sus dirigidos es luchar hasta el final en el certamen continental: "Nosotros sabemos muy bien que la Copa se empieza a jugar después de esta Fase donde primero tenés que ir viendo cómo vas compitiendo y después se empiezan a jugar partidos de ida y vuelta en la cual no tenés muchas chances. Tenemos que seguir con la misma humildad y el mismo perfil que venimos sosteniendo. El principal objetivo es pelear la Copa. No es fácil ganarla, pero vamos a hacer el intento".

Para cerrar, Gallardo se refirió a una posible rotación que podría tener el equipo en los próximos partidos del grupo 3: "Esta chance nos da la posibilidad de hacerlo. Veremos en qué partidos creemos que podemos respirar por toda la carga de partidos que vamos a tener. En el partido contra Emelec, como local, vamos a tratar de asegurar la clasificación".